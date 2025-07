Le Vietnam démontre depuis 30 ans son engagement fort en tant que membre actif et responsable de l’ASEAN

Selon le diplomate, l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN en 1995 a marqué une étape stratégique de son intégration régionale et internationale. Le Vietnam a apporté une vision stratégique dans les domaines politique, économique, social et culturel. Malgré un contexte socio-économique encore en sous développement à l’époque, le Vietnam a rapidement affirmé son engagement à être un membre actif, responsable et constructif de l’organisation. Aujourd’hui, après trois décennies, le Vietnam est devenu l’un des piliers solides de l’ASEAN.

Photo: VNA/CVN

Pour le Timor-Leste, pays en phase d’adhésion, le parcours vietnamien constitue une source précieuse d’inspiration, notamment en matière d’harmonisation juridique et d’engagement envers la Charte de l’ASEAN.

S’agissant de l’avenir de l’ASEAN à l’horizon 2045, l’ambassadeur a souligné le rôle central du Vietnam dans cette phase de transition. Il a salué la vision stratégique du pays, sa croissance économique dynamique - avec un taux de plus de 7 % au premier semestre 2025 - et l’afflux important d’investissements étrangers avec 21 milliards de dollars en six mois, signes tangibles de la confiance internationale.

Il s’est déclaré convaincu que le Vietnam resterait l'un des principaux piliers de l'ASEAN sur les plans économique, politique et socioculturel. De plus, le Vietnam est une destination touristique de premier plan et est considéré comme un pays pacifique et sûr, a-t-il affirmé, rappelant que le Vietnam accueillera en octobre 2025 la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité.

Sur le plan bilatéral, l’ambassadeur Joao Pereira a exprimé le souhait du Timor-Leste de renforcer la coopération avec le Vietnam dans plusieurs domaines comme multiplication de visites de haut niveau, échanges entre les peuples, exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, coopération dans l'éducation, l'agriculture, l'aquaculture, le commerce et la transformation numérique.

Il a particulièrement salué la contribution de Viettel-Telemor, opérateur vietnamien qui couvre aujourd’hui 96% de la population timoraise, et l’envisage comme partenaire stratégique pour la numérisation du gouvernement.

VNA/CVN