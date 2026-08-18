Le then mis en valeur au Laos

À Vientiane, des représentations et une exposition consacrées aux pratiques du then des Tày, Nùng et Thái du Vietnam mettent en lumière un patrimoine culturel immatériel de l'humanité reconnu par l’UNESCO, tout en renforçant les échanges culturels et l’amitié traditionnelle entre les peuples vietnamien et lao.

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Photo : VNA/CVN

À l’occasion du 81e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam et à l’approche du 10e anniversaire de la Déclaration de Vientiane sur le renforcement de la coopération en matière de patrimoine culturel de l’ASEAN, le Musée de la culture des ethnies du Vietnam, en coordination avec le Centre culturel du Vietnam au Laos, a inauguré le 17 août à Vientiane une exposition et un programme de représentations consacrées à la "Pratique du then des groupes linguistiques Tày-Thái".

Cette manifestation culturelle vise à faire mieux connaître les valeurs d’un patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité et à contribuer au renforcement de l’amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération intégrale et des liens stratégiques entre les deux peuples vietnamien et lao.

Lors de la cérémonie, la directrice du Musée de la culture des ethnies du Vietnam, Tô Thi Thu Trang, a souligné que la pratique du then des Tày, Nùng et Thái du Vietnam constituait une forme originale d’art populaire, porteuse de valeurs morales, d’une profonde philosophie de la vie et d’un fort esprit communautaire. Plus qu’un rituel, le Then associe harmonieusement musique, chants, danses et artisanat traditionnel.

Les sonorités du luth tính, instrument traditionnel à cordes, et les chants then expriment non seulement des prières pour des conditions météorologiques favorables, de bonnes récoltes et une vie paisible, mais constituent également un lien entre l’homme et la nature, ainsi qu’entre le passé et le présent.

En raison de ses valeurs historiques et de son identité culturelle particulière, les pratiques du then des Tày, Nùng et Thái au Vietnam a été inscrite, le 12 décembre 2019, par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Sa présentation au Laos contribue à concrétiser les engagements de coopération culturelle entre les deux pays, tout en mettant en valeur le rôle central des communautés, créatrices et dépositaires de ce patrimoine.

Le directeur du Centre culturel du Vietnam au Laos, Âu Viêt Hùng, a estimé que certaines valeurs culturelles pouvaient toucher le cœur des hommes sans passer par les mots. À l’écoute du luth tính et des chants then, les visiteurs lao peuvent retrouver des sonorités familières des cérémonies de Baci et d’autres rites traditionnels qui accompagnent depuis des générations la vie spirituelle du peuple lao. Il s’agit, selon lui, d’une rencontre entre des valeurs humaines qui encouragent la bonté, le respect des ancêtres et l’aspiration à une vie paisible et prospère.

L’exposition présente 54 documents photographiques, 119 objets représentatifs et 12 extraits de rituels then. Elle est organisée autour de cinq thèmes : les territoires de résidence et les modes de production agricole ; le tissage, les textiles traditionnels et les costumes ; l’histoire culturelle des pratiques du then ; la préservation et la valorisation du chant then et du đàn tính ; ainsi que la présentation de chants then anciens.

Photo : VNA/CVN

Le public peut notamment découvrir les similitudes dans la vie quotidienne des huit ethnies appartenant au groupe linguistique Tày-Thaï au Vietnam : Tày, Thái, Nùng, Lao, Lu, Bo Y, Sán Chay et Giáy. Principalement établis dans les vallées du Nord-Est et du Nord-Ouest du Vietnam, ces groupes ont notamment en commun la tradition des maisons sur pilotis, le tissage de textiles en brocart teints à l’indigo et des systèmes traditionnels d’irrigation destinés à acheminer l’eau vers les rizières.

L’exposition présente également les techniques traditionnelles de culture du coton, de tissage et de création de motifs inspirés de la nature, notamment des fleurs, des feuillages, des oiseaux et des animaux.

Le point d'orgue de l'événement repose sur les démonstrations de Then ancien interprétées par l'Artiste Émérite Nguyên Van Tho, le club Doi Hoa et des artisans vietnamiens, restituant l'atmosphère rituelle au rythme du luth Tinh tau, des clochettes et des chants traditionnels.

Facilitée par la parenté de la famille linguistique Tai-Kadai et la proximité géographique, cette manifestation dépasse la simple présentation patrimoniale pour consolider l'amitié fraternelle entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Le programme est ouvert au public et aux visiteurs au Centre culturel du Vietnam à Vientiane jusqu’au 19 août 2026. Le Musée de la culture des ethnies du Vietnam et le Centre culturel du Vietnam au Laos prévoient de poursuivre leur coopération avec les organismes spécialisés lao afin d’organiser davantage d’activités de recherche, d’éducation au patrimoine et d’échanges culturels, contribuant ainsi à préserver et à valoriser les traditions culturelles au bénéfice des peuples des deux pays.

VNA/CVN