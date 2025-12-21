À Thai Nguyên le then continue de vibrer et se perpétuer

Depuis 2019, année où les pratiques du chant then par les groupes ethniques Tày, Nùng et Thai au Vietnam a été inscrite par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, cette fierté s’est transformée en un engagement durable pour la préservation et la transmission de cet art ancien.

La commune de Cho Dôn s’est imposée comme l’un des exemples les plus dynamiques de cette préservation, grâce à la création et au maintien de clubs de chant then et de đàn tính, le luth spécifique accompagnant ce chant rituel. On y compte aujourd’hui huit clubs, dont Tiếng Tính quê hương (Le son du đàn tính du pays), qui réunit une trentaine de membres de tous âges, unis par la passion du then traditionnel. Vu Thi Luong est responsable du club.

"Nous avons conçu un programme artistique très riche pour les visiteurs, afin de promouvoir et de transmettre les chants traditionnels de notre peuple, et de les faire connaître au plus grand nombre", partage-t-elle.

Mais au-delà des clubs, ce sont surtout les classes destinées aux enfants qui jouent un rôle essentiel dans la vitalité du then.

Dans la classe du maître Van Tiên Khoi, les élèves écoutent attentivement chaque note, chaque vers transmis avec patience. Grâce à leur enthousiasme et leur curiosité, beaucoup maîtrisent déjà plusieurs chants, anciens comme contemporains.

"Ce que je préfère, c’est que le maître nous apprend chaque note. Je veux préserver la culture de mon peuple", confie un élève. "Au début, je trouvais cela difficile, puis c’est devenu plus facile. Plus tard, j’aimerais transmettre ces chants aux générations suivantes", ajoute une autre.

Le then, partie intégrante du quotidien

Dans le village culturel de Thai Hai, au sein de la commune de Tân Cuong, le then fait partie intégrante du quotidien. Ici, les enfants de cinq ou six ans tiennent déjà le đàn tính entre leurs mains et apprennent leurs premières mélodies au contact des anciens. Lê Thi Hang, une villageoise, en est très fière.

"Les enfants apprennent avec enthousiasme pour préserver la culture de leur peuple. Depuis tout petits, ils entendent leurs parents chanter lors de l’accueil des visiteurs ou des réunions familiales. En grandissant, ils apprennent auprès des maîtres et maîtresses pour améliorer leur technique", dit-elle.

Sous les maisons sur pilotis centenaires, à l’ombre des arbres séculaires, les enfants entourent les artistes âgés, observent leurs gestes et répètent inlassablement. Ma Thi Dang compte parmi les maîtresses de ce chant ancien.

"Le village compte environ 30 à 40 enfants, tous savent désormais jouer du đàn tính et chanter le then. Je fais partie de la génération des anciens, et comme j’ai été formée par mes aînés, je transmets aujourd’hui aux enfants. On n’a pas d’horaire fixe. Dès qu’on a un moment libre, le soir ou l’après-midi, on réunit les enfants pour leur enseigner, et cela depuis trois générations", confie-t-elle.

À Thai Hai, le then n’est pas seulement une pratique culturelle, il accompagne aussi l’accueil des visiteurs. Les touristes découvrent les paysages paisibles du village, puis s’immergent dans la douceur des chants résonnant sous les maisons traditionnelles.

Dào Thi Lan, venue de Hanoï, en garde un excellent souvenir. "Avant de venir, j’avais cherché et j’attendais impatiemment d’entendre le đàn tính et le then, car c’est la tradition la plus emblématique de cette région. En voyant les habitants se produire, j’ai trouvé les chants très doux, parfaitement en harmonie avec le calme du paysage", raconte-t-elle.

Des petites salles de classe de Cho Dôn aux veillées animées autour du feu à Thai Hai, le son du đàn tính et les mélodies du then tracent un fil continu entre tradition et modernité. Grâce à l’engagement des maîtres, à l’enthousiasme des enfants, à l’unité de la communauté et à la fierté identitaire, le then continue de vivre, vibrer et se transmettre.

Tant que les enfants de la région apprendront encore les paroles et joueront avec passion les notes du đàn tính, cet héritage demeurera vivant, irradiant comme l’âme profonde des peuples Tày et Nùng de Thai Nguyên.

