Sport : l'ASEAN diffuse les valeurs de santé, d’intégrité et de solidarité

La 3 e session de la 16 e Réunion des hauts fonctionnaires de l’ASEAN sur le sport (SOMS 16), tenue le 14 octobre, a adopté les grandes orientations de la Stratégie de coopération sportive de l’ASEAN pour la période 2026-2030. Celle-ci accorde une attention particulière au développement du sport communautaire, du sport scolaire, du sport féminin et du sport pour les personnes en situation de handicap.

Elle encourage également l’intégration de la transformation numérique, de la science et des technologies dans la gestion et l'entraînement sportif. En outre, elle promeut le renforcement de la coopération avec des partenaires hors région comme le Japon, la République de Corée, la Chine et d'autres organisations internationales.

Dans son discours lors de l'événement, le directeur général adjoint du Département général de l'éducation physique et des sports du Vietnam, Nguyên Hông Minh, a souligné que la coopération entre les pays de l’ASEAN et les partenaires mondiaux, tels que la FIFA ou l’Agence mondiale antidopage (WADA), contribuait non seulement à améliorer les capacités sportives dans la région, mais aussi à promouvoir les valeurs de santé, d’honnêteté et de solidarité - en parfaite harmonie avec l’esprit de l’ASEAN : "Une vision, une identité, une communauté."

Les délégués ont salué plusieurs initiatives de coopération avec les partenaires internationaux, notamment dans les domaines du sport féminin, du sport pour les personnes handicapées, de l'éducation physique, de la formation des entraîneurs et de la préservation des sports traditionnels.

Lors de la réunion, les participants ont également entendu les présentations de représentants de la FIFA, de la WADA, ainsi que des fédérations sportives régionales telles que l’ACC, l’AFF, l’APSF, l’IFRC et la TAFISA.

Le 15 octobre, la réunion se poursuivra avec les partenaires japonais et chinois pour discuter des politiques de coopération sportive.

En 2025, le Vietnam assure officiellement la présidence de la SOMS 16 et organise la 8e Réunion des ministres de l’ASEAN sur le sport (AMMS 8), ainsi que les réunions associées avec le Japon et la Chine.

