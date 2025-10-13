SOMS 16 : l’ASEAN mise sur le sport comme moteur de développement durable

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, Nguyên Danh Hoàng Viêt, chef de l’Administration vietnamienne des Sports (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), a souligné que le thème de cette année "L’orientation du sport pour un développement durable", reflétait la vision commune de l’ASEAN visant à faire du sport un moteur de santé, de cohésion et de développement social.

Ces dernières années, le sport de l’ASEAN a enregistré de nombreuses réussites majeures : l’organisation brillante des SEA Games, la diffusion dynamique des activités sportives communautaires ainsi que la reconnaissance de nombreux athlètes régionaux sur la scène continentale et mondiale. Toutefois, pour assurer un développement pérenne, le sport de l’ASEAN doit relever des défis persistants, notamment les mutations sociales, la pression de l’intégration internationale et la nécessité d’équilibrer performances de haut niveau et développement global.

Dans cet esprit, les pays membres poursuivront leur coopération autour de plusieurs objectifs clés : promouvoir le sport pour la santé et le bien-être collectif ; améliorer la qualité de vie par la pratique sportive régulière ; soutenir le sport de haut niveau en associant sciences et technologies afin d’accroître la compétitivité des athlètes régionaux. Parallèlement, l’ASEAN maintiendra son engagement à préserver et valoriser les disciplines sportives traditionnelles, affirmant ainsi une identité propre dans un contexte d’intégration mondiale.

Photo : VNA/CVN

"Le sport ne se résume pas aux médailles ou aux résultats, il est aussi une expression de l’humain, de la culture et de la solidarité. Forts de l’esprit d’une ASEAN unie et dynamique, je suis convaincu que la volonté commune des États membres permettra de construire une communauté sportive innovante et durable, contribuant à la prospérité régionale", a affirmé Nguyên Danh Hoàng Viêt.

Lors de la réunion, les participants ont approuvé un programme chargé comprenant notamment le bilan de mi-parcours du Plan d’action ASEAN pour le sport 2021-2025 ; l’examen du mémorandum de coopération ASEAN - FIFA ; la mise à jour sur la création du Centre d’entraînement sportif de haut niveau ASEAN en Malaisie, projet clé pour renforcer la formation et le développement sportif régional.

Dans l’après-midi, la SOMS 16 a également marqué la Journée du Sport de l'ASEAN par la présentation des préparatifs des SEAGAMES 33 et des ASEAN Para Games 13 en Thaïlande.

VNA/CVN