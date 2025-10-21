Le chef du Parti, Tô Lâm, rencontre des représentants de grandes entreprises finlandaises

Dans le cadre de sa visite officielle en Finlande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a rencontré le 21 octobre, à Helsinki plusieurs entreprises finlandaises représentatives.

>> Entretien entre le secrétaire général Tô Lâm et le président finlandais Alexander Stubb

>> Déclaration conjointe sur l’établissement du partenariat stratégique Vietnam - Finlande

>> Entrevue entre le secrétaire général Tô Lâm et le PM finlandais Petteri Orpo

Le ministre finlandais de l'Emploi, Matias Marttinen, a souligné la solidité des liens entre la Finlande et le Vietnam, fondés sur le respect mutuel, les échanges réguliers et la coopération économique croissante. Après plus d'un demi-siècle de relations diplomatiques, le Vietnam est devenu le premier partenaire commercial de la Finlande en Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

Les entreprises finlandaises, actives dans l'énergie propre, la numérisation, la technologie de l'information, la construction, la gestion de l'eau et le secteur maritime, se disent fières d'accompagner la croissance durable du Vietnam. La Finlande considère le Vietnam non seulement comme un marché dynamique et en forte croissance, mais aussi comme un partenaire pour promouvoir une croissance intelligente, verte et durable.

Le secrétaire général Tô Lâm a été particulièrement impressionné par l'esprit de coopération ouvert et concret des entreprises finlandaises, des partenaires parmi les plus expérimentés au monde en matière d'innovation, de technologies vertes et de gouvernance efficace.

Le secrétaire général a souligné que la coopération économique, commerciale et en matière d'investissement constitue un pilier solide et le principal moteur des relations bilatérales. Le Vietnam poursuit sa stratégie de développement de haute qualité, axée sur la science et la technologie, l'économie verte, la transformation numérique et l'innovation. Le pays élargit également ses marchés avec ses partenaires internationaux, améliore continuellement l'environnement d'investissement et protège les droits légitimes des investisseurs étrangers, tout en promouvant des politiques innovantes, flexibles et favorables.

Tô Lâm a encouragé les entreprises vietnamiennes et finlandaises à renforcer leurs échanges et leur coopération dans les secteurs où elles disposent d'avantages communs : énergies renouvelables, industries propres, technologies environnementales, gestion forestière, éducation, science et innovation. Il a invité les gouvernements, ministères et collectivités à soutenir concrètement les entreprises, à assurer un environnement d'investissement stable et transparent, et à favoriser les partenariats public-privé, la recherche, la formation et le transfert de technologies.

À cette occasion, les deux parties ont assisté à la signature de plusieurs mémorandums d'accord entre des entreprises vietnamiennes et finlandaises, notamment entre Viettel et ICEYE sur la technologie satellitaire d'observation de la Terre, entre Viettel et Nokia sur la transformation numérique et le développement d'infrastructures de télécommunications de nouvelle génération au Vietnam, entre VNPT et Nokia sur le développement du réseau d'accès sans fil de VNPT à Hanoi, dans les provinces frontalières et dans le Sud pour la période 2025-2026, entre VNPT et le groupe F-Secure sur cybersécurité.

Un autre accord a été signé entre Vietjet et Airways Aviation pour la formation internationale de pilotes conformément aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA).

L'après-midi du même jour, le secrétaire général du Parti et sa suite ont visité le centre d'expérience du siège social de Nokia en Finlande.

VNA/CVN