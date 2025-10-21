Déclaration conjointe sur l’établissement du partenariat stratégique Vietnam - Finlande

À l'invitation du président finlandais Alexander Stubb, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a effectué une visite officielle en Finlande, du 20 au 22 octobre. Dans le cadre de cette visite, les deux dirigeants ont décidé de transformer les relations entre le Vietnam et la Finlande, établies en 1973, en partenariat stratégique.

>> Cérémonie d'accueil officielle du secrétaire général Tô Lâm en Finlande

>> Le SG Tô Lâm et le président finlandais assistent à la signature d' accords de coopération

>> Entretien entre le secrétaire général Tô Lâm et le président finlandais Alexander Stubb

Ce partenariat s'appuie sur 52 années d'amitié et de coopération multiforme fondées sur la confiance, l'égalité et le respect mutuel. Il vise à approfondir les liens bilatéraux et multilatéraux au bénéfice des deux peuples, tout en promouvant la paix, la stabilité et la prospérité, conformément à la Charte des Nations unies, au droit international et aux principes de souveraineté, d'intégrité territoriale et de non-ingérence.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont décidé d'intensifier les visites bilatérales et les contacts de haut niveau, par tous les canaux, entre les autorités finlandaises et le Parti communiste, l'État, le gouvernement, l'Assemblée nationale et les autorités locales vietnamiennes afin de renforcer la coopération politique et la compréhension mutuelle.

Les deux parties sont déterminées à mettre en place un mécanisme annuel de consultation stratégique sur les questions régionales et internationales, à coordonner leurs efforts pour relever les défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, ainsi qu'à examiner et actualiser les activités de coopération bilatérale, y compris les discussions bilatérales dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Concrètement, les deux parties se sont engagées à intensifier les échanges de haut niveau à tous les niveaux afin de renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle. Elles ont mis l'accent sur une coopération étroite au sein des organisations internationales et régionales, qui soutient le multilatéralisme, le règlement pacifique des différends et le respect du droit international.

Les liens économiques ont été identifiés comme un pilier essentiel du partenariat stratégique. Les deux pays favoriseront les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux, en s'appuyant sur les accords bilatéraux et multilatéraux existants. La Finlande servira de passerelle pour l'accès des produits vietnamiens au marché de l'UE, tandis que le Vietnam sera une destination stratégique pour les entreprises finlandaises en Asie. Les deux parties favoriseront un environnement commercial et d'investissement transparent, équitable et non discriminatoire, favorisant les échanges commerciaux et l’accès au financement.

Les deux pays promouvront des programmes dans les domaines de l'administration en ligne, des services publics numériques, de l'économie circulaire, de l'IA, des semi-conducteurs, des télécommunications 5G/6G et des technologies vertes. Ils renforceront les écosystèmes de startups, les programmes d'accélération de l'innovation et le renforcement des capacités en matière de gouvernance numérique, d'infrastructures intelligentes et de technologies émergentes.

Les deux parties ont exprimé le souhait de promouvoir des programmes d'échanges, de coopération universitaire et de bourses, ainsi que de mettre en œuvre des programmes et projets communs dans les domaines du renforcement des capacités de gestion et de leadership, des technologies éducatives, de la reconversion et du perfectionnement des compétences. La coopération au développement sera axée sur l'innovation, la durabilité environnementale et la réponse au changement climatique, en s'appuyant sur les programmes de crédit préférentiels finlandais pour mettre en œuvre des projets au Vietnam, en privilégiant l'innovation et les initiatives vertes.

Les deux parties renforceront leur coopération dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie, de l'aquaculture et de l'économie circulaire, en mettant l'accent sur la transformation numérique, la gestion des ressources et la réponse au changement climatique. La collaboration dans le domaine de l'énergie soutiendra la transition du Vietnam vers les énergies renouvelables, en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et la réduction des émissions. Les initiatives en matière d'infrastructures et de transports privilégieront le développement urbain intelligent, les ports maritimes écologiques, l'aviation et la logistique, en mettant l'accent sur les hautes technologies et l'automatisation.

Les deux parties ont décidé de favoriser les partenariats, les collaborations commerciales, les échanges culturels et autres contacts interpersonnels afin de renforcer la compréhension mutuelle. Les deux parties se sont également engagées à favoriser la signature et la mise en œuvre d'accords de coopération entre les localités des deux pays.

Le secrétaire général Tô Lâm a remercié la Finlande pour son accueil chaleureux et a invité le président Alexander Stubb à se rendre au Vietnam. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays se coordonneront avec les agences compétentes pour élaborer un plan d'action visant à mettre en œuvre les objectifs du partenariat stratégique dans les meilleurs délais.

VNA/CVN