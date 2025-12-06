Le SG de l'ONU salue la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda

Le secrétaire général (SG) de l'ONU, Antonio Guterres, s'est félicité de la signature officielle d'un accord pour la paix et la prospérité entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, a déclaré vendredi 5 décembre son porte-parole.

Le chef de l'ONU a souligné que cet accord représentait une étape cruciale vers le rétablissement de la confiance entre la RDC et le Rwanda et vers la poursuite des efforts en faveur d'une paix durable dans l'est de la RDC, a déclaré le porte-parole Stéphane Dujarric dans un communiqué.

M. Dujarric a ajouté que le secrétaire général se félicitait également des progrès significatifs accomplis dans le cadre des processus menés par Doha et l'Union africaine, et qu'il exhortait toutes les parties à honorer les engagements qu'elles avaient pris.

"Le secrétaire général réaffirme que les Nations Unies, y compris la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), sont prêtes à continuer de soutenir tous les efforts visant à instaurer une paix et une stabilité durables en République démocratique du Congo et dans la région", a-t-il déclaré.

Jeudi 4 décembre , les présidents de la RDC et du Rwanda ont signé à Washington un accord de paix visant à mettre fin à un conflit de plusieurs décennies dans l'est de la RDC.

