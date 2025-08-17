RDC : au moins 45 morts dans des attaques des rebelles ADF dans l'Est du pays

>> L'accord de paix RD Congo - Rwanda salué à travers le monde
|Photo prise le 30 janvier 2025 montrant le centre-ville de Goma, province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo (RDC).
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Selon un responsable de la société civile de Lubero, qui a requis l'anonymat, plusieurs personnes ont également été enlevées par les assaillants et demeurent portées disparues.
Les autorités militaires n'ont pas encore communiqué sur ces incidents.
Depuis le mois dernier, les attaques attribuées aux ADF se sont intensifiées dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, visant essentiellement les civils. Fin juillet, une quarantaine de personnes avaient trouvé la mort lors d'une attaque contre une église catholique en Ituri.
Les ADF ont été fondées dans les années 1990 par plusieurs mouvements d'opposition en Ouganda. Vaincus par l'armée ougandaise, ces rebelles sont restés actifs dans l'Est de la RDC, ce qui a engendré des opérations conjointes des armées congolaise et ougandaise pour traquer ce groupe aujourd'hui affilié à l'État islamique.
Xinhua/VNA/CVN