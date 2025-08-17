RDC : au moins 45 morts dans des attaques des rebelles ADF dans l'Est du pays

Au moins 45 personnes ont été tuées dans la nuit de jeudi 14 août à vendredi 15 août lors d'attaques attribuées aux rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) contre plusieurs villages du territoire de Lubero, dans la province du Nord-Kivu, a-t-on appris vendredi 15 août de sources de la société civile locale.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon un responsable de la société civile de Lubero, qui a requis l'anonymat, plusieurs personnes ont également été enlevées par les assaillants et demeurent portées disparues.

Les autorités militaires n'ont pas encore communiqué sur ces incidents.

Depuis le mois dernier, les attaques attribuées aux ADF se sont intensifiées dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, visant essentiellement les civils. Fin juillet, une quarantaine de personnes avaient trouvé la mort lors d'une attaque contre une église catholique en Ituri.

Les ADF ont été fondées dans les années 1990 par plusieurs mouvements d'opposition en Ouganda. Vaincus par l'armée ougandaise, ces rebelles sont restés actifs dans l'Est de la RDC, ce qui a engendré des opérations conjointes des armées congolaise et ougandaise pour traquer ce groupe aujourd'hui affilié à l'État islamique.

Xinhua/VNA/CVN