OMS : l'épidémie d'Ebola serait déclarée terminée en RDC début décembre

Les autorités sanitaires pourraient déclarer début décembre la fin de l'actuelle épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC), si aucun nouveau cas n'est signalé d'ici là, a indiqué dimanche 19 octobre l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

>> L'essai du vaccin contre Ebola en Ouganda a commencé

>> L'Ouganda déclare la fin de sa sixième épidémie d'Ebola

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique a fait cette annonce via un communiqué, alors que le dernier patient hospitalisé a été déclaré guéri et a quitté le centre de traitement. Cette guérison marque une "étape majeure" dans la lutte contre la maladie à virus Ebola.

"Cette sortie marque le début d'un compte à rebours de 42 jours, au terme duquel l'épidémie pourra être officiellement déclarée terminée, à condition qu'aucun nouveau cas ne soit détecté", peut-on lire dans le communiqué.

Depuis la déclaration de l'épidémie le 4 septembre dans la zone de santé de Bulape, dans la province du Kasaï, 64 cas ont été enregistrés, dont 53 confirmés et onze probables. À ce jour, 19 patients sont guéris et aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le 25 septembre, selon l'OMS.

Mohamed Janabi, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, a salué les efforts déployés. "La guérison du dernier patient, seulement six semaines après la déclaration de l'épidémie, est une réussite remarquable. Elle illustre la force du partenariat, l'expertise nationale et la détermination collective à surmonter les obstacles pour sauver des vies."

En septembre 2022, la RDC avait déclaré la fin de sa 15e épidémie de virus Ebola, apparue avec un cas confirmé dans la province du Nord-Kivu (Est).

Xinhua/VNA/CVN