Israël envoie une délégation au Caire pour des négociations sur le retour du corps du dernier otage

Israël a envoyé jeudi 4 novembre une délégation au Caire pour des négociations avec des médiateurs visant à obtenir le "retour immédiat" du corps du dernier otage encore à Gaza, a déclaré le bureau du Premier ministre Benyamin Nétanyahou.

>> Israël annonce l'ouverture permanente d'un point de passage de l'aide vers Gaza

>> Le Qatar espère que le Hamas et Israël reprendront "très bientôt" les pourparlers

Photo : AFP/VNA/CVN

La délégation était dirigée par Gal Hirsch, coordinateur israélien pour les otages et les personnes disparues, et comprenait des représentants de l'armée, du service de sécurité intérieure Shin Bet, et de l'agence de renseignements Mossad.

"À l'issue des négociations, il a été convenu de se concentrer sur un effort intensif et immédiat visant à terminer complètement la mission de récupération des otages", a déclaré le bureau, sans donner davatage de détails.

Plus tôt dans la journée, Israël a déclaré que la dépouille restituée par le Hamas la veille était celle de Sudthisak Rinthalak, un ouvrier agricole thaïlandais tué dans le kibboutz de Be'eri lors de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023. Son corps avait été emmené à Gaza.

Cette dernière restitution, qui ne laisse plus qu'un seul otage à Gaza, rapproche les deux parties de la conclusion de la première phase du cessez-le-feu.

Le dernier otage décédé restant à Gaza est Ran Gvili, un officier israélien de Yasam, une unité spéciale de contrôle des émeutes de la police israélienne.

Depuis le début du cessez-le-feu le 10 octobre, le Hamas a libéré 20 otages vivants et restitué 27 corps, tandis qu'Israël a libéré près de 2.000 Palestiniens de ses prisons et rendu les corps de centaines de Palestiniens.

Xinhua/VNA/CVN