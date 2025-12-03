Espagne : Pedro Sánchez annonce des mesures pour reconquérir son allié catalan Junts

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est engagé mardi 2 décembre à approuver des mesures pour regagner la confiance du parti indépendantiste catalan Junts, qui lui a récemment retiré son soutien parlementaire, compliquant encore davantage la législature pour son exécutif minoritaire.

"J'assume ces manquements (...) ainsi que ma volonté de les corriger", a déclaré sur RTVE le chef du gouvernement, évoquant les critiques de Junts, dirigé par Carles Puigdemont, qui lui a reproché un non-respect des termes de l'accord d'investiture négocié en 2023.

"C'est pourquoi, aujourd'hui, lors du Conseil des ministres, nous allons approuver un décret-loi contenant certaines mesures que Junts per Catalunya nous avait déjà proposées il y a des mois", a déclaré le leader socialiste. Parmi ces mesures figurent des dispositions pour faciliter la gestion des administrations locales ou accélérer la numérisation de la facturation des entreprises.

Pedro Sánchez a assuré qu'il ne minimisait pas la "crise politique" ouverte par Junts à la fin du mois d'octobre. Ce dernier avait annoncé retirer son soutien parlementaire intermittent aux initiatives du gouvernement de gauche, déjà confronté à de sérieuses difficultés pour faire avancer son programme.

Depuis, le parti de Carles Puigdemont a notamment contribué à l'échec parlementaire d'une étape nécessaire pour approuver un budget pour le pays.

Pedro Sánchez a de nouveau tendu "la main à Junts" et a également défendu les "avancées importantes" réalisées jusqu'à présent. Même si la loi d'amnistie pour les indépendantistes poursuivis pour la tentative de sécession de 2017 - l'une des principales exigences de Junts - n'a pas encore permis le retour de Puigdemont, qui vit toujours en exil en Belgique dans l'attente d'une décision du Tribunal constitutionnel espagnol.

Pedro Sánchez a dit mardi 2 décembre espérer que Puigdemont puisse "revenir bientôt", et s'est montré ouvert à le rencontrer à l'avenir, en assurant que "cette rencontre aura lieu".

