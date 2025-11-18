Centrafrique

La COMNAT-ALPC lance une opération de la destruction d'armes obsolètes

La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (COMNAT-ALPC) de la Centrafrique a lancé officiellement lundi 17 novembre sur la base rwandaise de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) une nouvelle opération de destruction d'armes obsolètes.

Photo : MINUSCA/VNA/CVN

Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts nationaux visant à réduire la circulation illicite des armes alors que le pays poursuit la dissolution des principaux groupes armés et l'extension du programme national de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR).

La représentante de la MINUSCA, Sophie Van Royen, a salué "l'engagement solide et responsable" des autorités centrafricaines, rappelant que plus de 650 incidents liés aux armes à feu ont été enregistrés depuis le début de l'année 2025. Elle a indiqué que la destruction du stock obsolète contribuait directement à la réduction des risques pour les populations civiles et les forces de défense.

Le président de la COMNAT-ALPC, Benjamin Sarangaza, a souligné que cette opération répondait aux exigences de la loi nationale de 2020 sur les armes légères et s'inscrit dans le cadre des engagements pris dans l'Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR), ainsi que dans l'initiative panafricaine visant à "faire taire les armes". Il a rappelé les progrès réalisés dans les opérations de contrôle, notamment le marquage de plus de 1.800 armes au cours des derniers mois.

M. Sarangaza a également annoncé la destruction prochaine de 300 armes supplémentaires, affirmant que chaque arme détruite représente "un pas de plus vers une paix durable", dans un contexte où plusieurs groupes armés dissous ont déjà remis leurs stocks aux autorités dans le cadre du processus national de stabilisation.

Xinhua/VNA/CVN