Trump supprime des restrictions de Biden sur la consommation des véhicules

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi 3 décembre un assouplissement des règles encadrant la consommation et les émissions des véhicules.

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon lui, cette décision permettra de réduire le prix d’achat des voitures neuves. Mais de nombreuses voix critiquent une mesure qui pourrait, au contraire, augmenter les dépenses des automobilistes à la pompe et accélérer le changement climatique.

Depuis le Bureau ovale, Donald Trump a déclaré supprimer "les standards CAFE ridiculement contraignants et horribles de Joe Biden", accusés d’imposer des restrictions onéreuses. Il faisait référence au dispositif Corporate Average Fuel Economy, instauré en 1975 après le choc pétrolier pour améliorer l’efficacité énergétique et limiter la pollution. Après avoir déjà assoupli les règles héritées de Barack Obama lors de son premier mandat, il revient aujourd’hui sur le durcissement imposé par Joe Biden.

Revenu à la Maison Blanche en janvier, le président a multiplié les décisions contre la transition vers l’électrique. Il assure vouloir "abaisser les coûts pour les consommateurs américains", protéger l’emploi automobile et rendre l’achat de véhicules plus accessible. La Maison Blanche affirme que les normes Biden auraient renchéri les voitures neuves de 1.000 dollars et que la nouvelle décision ferait économiser 109 milliards aux Américains.

Les constructeurs automobiles américains ont salué l’annonce avant même qu’elle ne soit officielle. Les dirigeants de Ford et de Stellantis étaient présents à la Maison Blanche. Jim Farley, patron de Ford, s’est réjoui d’une mesure qui "aligne les standards sur les réalités du marché", assurant qu’il est possible de progresser sur les émissions tout en préservant le choix et des prix abordables. Antonio Filosa, patron de Stellantis, a évoqué un "réalignement" nécessaire pour soutenir l’industrie automobile américaine. General Motors, de son côté, a réaffirmé son engagement en faveur d’une offre combinant moteurs électriques et thermiques.

Les experts du climat, eux, dénoncent un recul lourd de conséquences. Gina McCarthy, ancienne conseillère climat des administrations Biden et Obama, estime que cette décision nuira à long terme à la fois à l’industrie et à l’environnement. Dan Becker, du Centre pour la diversité biologique, accuse Donald Trump de "détruire la plus grande initiative jamais entreprise" contre la consommation de pétrole et la pollution climatique.

Les standards CAFE imposaient une amélioration progressive de l’efficacité énergétique, avec un objectif de plus de 50 miles par gallon d’ici 2031. Le gouvernement Biden jugeait cette transition indispensable, les véhicules thermiques ne pouvant plus atteindre seuls ces niveaux. Mais la baisse d’intérêt du public pour le tout-électrique, constatée depuis 2023, a entraîné un ralentissement des projets des constructeurs.

AFP/VNA/CVN