Les ministres des Affaires étrangères égyptien et russe discutent des développements régionaux

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, et son homologue russe Sergueï Lavrov, se sont entretenus par téléphone vendredi 5 décembre pour discuter des développements au Moyen-Orient, selon un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères.

Lors de cette conversation téléphonique, les deux diplomates ont abordé la question de la situation dans la bande de Gaza.

M. Abdelatty a souligné l'impératif de mettre en œuvre la Résolution 2803 du Conseil de sécurité de l'ONU et de passer à la seconde phase du plan de cessez-le-feu à Gaza. Il a souligné l'importance de permettre la création d'une force de stabilisation internationale à Gaza pour consolider le cessez-le-feu.

Les deux ministres ont également discuté des développements au Liban et en Syrie. M. Abdelatty a réaffirmé le soutien de l'Égypte à l'unité, à la souveraineté, à la sécurité et à la stabilité du Liban.

Il a réaffirmé l'appel de l'Égypte à respecter l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie, en rejetant les actions ou interventions susceptibles de saper la stabilité, et a appelé à l'avancement d'un processus politique inclusif pour répondre aux aspirations du peuple syrien.

Les discussions ont également abordé la question du nucléaire iranien, soulignant l'importance de poursuivre les efforts de désescalade des tensions, de construction de la confiance et d'établissement de conditions propices à des solutions diplomatiques.

