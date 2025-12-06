L'ONU condamne les attaques israéliennes contre les casques bleus dans le Sud du Liban

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) a déclaré vendredi 5 décembre que des frappes aériennes israéliennes et une attaque non identifiée contre les casques bleus dans le Sud du Liban constituaient de graves violations d'une résolution de l'ONU.

Les soldats de la paix ont constaté jeudi après-midi 4 décembre une série de frappes aériennes israéliennes dans leur zone d'opération, dans les villages de Marounah, Majadel et Baraachit, alors que l'armée libanaise menait des opérations de contrôle d'armes et d'infrastructures non autorisées dans le Sud du Liban, a-t-elle dit dans un communiqué.

"Ces actes constituent des violations manifestes de la résolution 1701", a dénoncé la FINUL, exhortant l'armée israélienne à recourir aux mécanismes de liaison et de coordination établis et mettant en garde la partie libanaise contre toute riposte susceptible d'aggraver encore la situation.

Le communiqué ajoute également que jeudi soir 4 décembre, six hommes sur trois motos se sont approchés de casques bleus en patrouille près de la ville de Bint Jbeil et que l'un d'entre eux avait tiré trois coups de feu à l'arrière du véhicule de l'ONU. Aucun blessé n'a été signalé.

La FINUL a appelé les autorités libanaises à protéger les casques bleus et à enquêter rapidement sur cet incident.

