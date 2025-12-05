Syrie

Première visite à Damas d’une délégation du Conseil de sécurité de l’ONU en 14 ans

Une délégation représentant l'ensemble des membres du Conseil de sécurité de l'ONU est arrivée jeudi 4 décembre à Damas pour une première visite de l'institution en Syrie depuis 14 ans, ont rapporté des médias locaux.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"A leur arrivée dans la capitale, les membres de la délégation ont parcouru le quartier dévasté de Jobar et visité plusieurs sites patrimoniaux dans la vieille ville de Damas, en compagnie du représentant permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Ibrahim Olabi", a précisé l'agence de presse syrienne Sana.

La délégation du Conseil de sécurité s'est ensuite rendue à Qasr al-Shaab, où elle a tenu des discussions avec le président de la transition Ahmed al-Charaa, selon la même source.

Mercredi 3 décembre, le bureau médiatique du ministère syrien des Affaires étrangères a déclaré que cette visite reflète le soutien international envers la "nouvelle Syrie" ainsi que ses efforts pour reconstruire le pays, renforcer sa souveraineté et stabiliser la situation après la destitution de l'ancien régime. Il a ajouté que l'implication du Conseil de sécurité marque un rare moment de consensus entre les Etats membres sur la question syrienne, le premier en 14 ans.

APS/VNA/CVN