Paupières lourdes et baisse d'activité, la santé de Trump interroge

Mardi 2 décembre, Donald Trump, 79 ans, a semblé lutter contre le sommeil lors d’un conseil des ministres, ravivant les interrogations sur son état de santé. Le président américain, le plus âgé à avoir prêté serment dans l’histoire du pays, a été filmé les yeux clos à plusieurs reprises, parfois pendant de longues secondes, durant une réunion ouverte à la presse.

L’incident, largement commenté, a replacé la question de la forme physique du dirigeant au centre de l’attention publique. La Maison Blanche a toutefois minimisé la scène. "Le président Trump écoutait attentivement et a dirigé ce conseil des ministres marathon pendant l’entièreté des trois heures", a assuré sa porte-parole, Karoline Leavitt.

Au début de la réunion, Donald Trump avait affirmé qu’il se sentait en pleine forme, déclarant qu’il signalerait lui-même tout problème de santé s’il venait à en avoir. Quelques minutes plus tard, il apparaissait pourtant avec les paupières lourdes, ouvrant brièvement les yeux entre les interventions de ses ministres avant de les refermer.

Ce n’est pas la première fois que son attitude suscite des interrogations. Le mois dernier, lors d’un événement au Bureau ovale, il avait déjà semblé au bord de l’assoupissement, profondément enfoncé dans son fauteuil. Les questions se sont accentuées fin novembre, après un article du New York Times soulignant une forte baisse du nombre d’événements publics, de déplacements et d’heures de travail quotidien par rapport aux premiers mois de son mandat en 2017.

À la Maison Blanche, l’irritation est palpable face à l’attention médiatique autour de la santé du président. Certains collaborateurs dénoncent ce qu’ils estiment être une amplification exagérée d’incidents isolés. Cependant, la santé du chef de l’exécutif, à la tête de la première puissance mondiale, demeure un sujet d’importance majeure.

Les débats sont alimentés par les critiques répétées sur le manque de transparence autour de l’état de santé du président. Après des interrogations persistantes sur une IRM effectuée en octobre, le médecin officiel de la Maison Blanche a finalement indiqué cette semaine que l’examen était "préventif" et révélait une santé cardiovasculaire "excellente".

