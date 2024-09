Le SG adjoint de l’ONU aux opérations de paix salue les contributions du Vietnam

>> Le ministre vietnamien de la Défense rencontre le secrétaire général adjoint de l'ONU

>> Discours du dirigeant Tô Lâm lors du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU

Photo : VNA/CVN

Dans une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à New York à la suite de la participation du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm au Sommet de l’avenir de l’ONU et à la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU (UNGA 79), il a noté que le Vietnam a déployé des forces dans les missions de maintien de la paix de l’ONU, notamment un hôpital de campagne de niveau 2 au Soudan du Sud et, plus récemment, une unité d’ingénierie pour la mission de l’ONU à Abyei.

Le nombre de personnels vietnamiens dans les missions de maintien de la paix est en constante augmentation, comprenant à la fois des hommes et des femmes ainsi que des officiers de police, sur le terrain et au quartier général.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général adjoint de l’ONU aux opérations de paix a hautement apprécié la qualité des Casques bleus vietnamiens, ajoutant que ces développements reflètent l’excellent niveau de coopération entre le Vietnam et l’ONU.

Affirmant la volonté de l’ONU d’élargir et d’intensifier la coopération avec le Vietnam, le responsable onusien a déclaré qu’en marge de la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU, il a rencontré les ministres vietnamiens de la Défense et de la Police pour discuter des orientations visant à promouvoir davantage les relations bilatérales, notamment la formation du personnel et le renforcement des capacités.

Une réunion ministérielle devrait avoir lieu prochainement, axée sur les futures activités de maintien de la paix, et l’ONU espère que d’ici là, les participants apporteront de bonnes idées pour mettre en œuvre efficacement les missions de maintien de la paix et en phase avec le contexte international actuel.

Elle procède à une évaluation des méthodes d’opérations de maintien de la paix pour s’adapter aux défis mondiaux actuels, a déclaré Jean-Pierre Lacroix, se réjouissant de la coopération du Vietnam dans cet effort commun.

VNA/CVN