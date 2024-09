Le Vietnam copréside une session sur l'élévation du niveau de la mer

Le vice-ministre des Affaires étrangères (AE), Dô Hùng Viêt, et l'envoyé spécial du président français et ambassadeur chargé des pôles et des enjeux maritimes, Olivier Poivre d'Arvor, ont coprésidé une table ronde sur le renforcement de l'adaptation, du financement et de la résilience face aux défis posés par l'élévation du niveau de la mer, le 25 septembre (heure locale) à New York.

L'événement, organisé dans le cadre de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) sur la réponse aux menaces existentielles posées par l'élévation du niveau de la mer, a attiré la participation de dirigeants et de représentants des États membres de l'ONU, en particulier des petits États insulaires et des pays fortement touchés par le changement climatique, ainsi que des représentants de diverses organisations et des institutions financières internationales.

Le diplomate vietnamien a souligné l'impact dévastateur du typhon Yagi sur le Vietnam et les risques d'élévation du niveau de la mer dans la région du delta du Mékong, soulignant que les pays doivent élaborer des stratégies globales et durables avec des solutions fondamentales telles que la construction d'infrastructures appropriées pour protéger les communautés côtières et des solutions créatives en réponse aux situations d'urgence.

En outre, ils devraient s'efforcer de sensibiliser le public à cette question et d'améliorer la capacité de réponse des communautés, notamment en élaborant des stratégies de diversification des moyens de subsistance, des méthodes de culture et d'aquaculture durable, a-t-il ajouté.

Dô Hùng Viêt a appelé les pays et les parties concernées à continuer de partager des mesures visant à améliorer l'efficacité de la mobilisation financière en faveur de l'élévation du niveau de la mer et de la réponse au changement climatique.

