À Cuba, le dirigeant Tô Lâm rend visite à l'ambassade et la communauté du Vietnam



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a rencontré le 26 septembre (heure locale) à La Havane des membres du personnel de l'ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne à Cuba à l’occasion de sa visite d'État à Cuba.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

L’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Quang Long, a rapporté au chef du Parti et de l’État vietnamien que la communauté vietnamienne à Cuba, bien que peu nombreuse, avait enregistré certaines réalisations qui lui ont valu la reconnaissance du Parti et de l’État cubains.

Les entreprises vietnamiennes ont investi dans plusieurs domaines à Cuba, et les étudiants vietnamiens, pour la plupart bénéficiaires de bourses gouvernementales, ont obtenu des résultats académiques exceptionnels.

Le diplomate a exprimé sa conviction qu'après la visite historique du plus haut dirigeant vietnamien à Cuba, les relations bilatérales entreraient dans une nouvelle période, avec le maintien de l’amitié traditionnelle spéciale tandis que les liens d’investissement et de coopération se développeront de manière substantielle, aidant Cuba à surmonter les difficultés.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a félicité l’ambassade et les autres organes de représentation vietnamiens à Cuba pour leur bonne performance dans l’exécution de leurs tâches, contribuant ainsi au développement de Cuba et aux relations bilatérales.

Il a souligné que les liens traditionnels entre le Vietnam et Cuba, construits sur la base de la lutte inébranlable des deux nations pour l’indépendance, la liberté, la souveraineté et le droit à l’autodétermination, et cultivés par le Président Hô Chi Minh, le leader Fidel Castro et des générations de dirigeants, avaient résisté aux fluctuations et aux vicissitudes de l’histoire au cours de ces 60 dernières années.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné qu'il était de la responsabilité du Vietnam de soutenir Cuba ainsi que le mouvement progressiste dans le monde, ce qui est également le souhait du président Hô Chi Minh.

Il a affirmé que la solidarité et le soutien traditionnels, ainsi que la coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba avaient été constamment renforcés et développés dans tous les domaines, et sa visite cette fois-ci réitère l’importance que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens attachent aux liens spéciaux avec Cuba et le souhait de développer et d’élever fortement les relations Vietnam - Cuba dans la nouvelle période.

Il a informé de la situation au Vietnam et a souligné que le Parti procédait actuellement à un examen théorique et pratique des 40 années de Renouveau, qui servirait au développement de la théorie du renouveau et au chemin vers le socialisme au Vietnam. Cet examen servira de base pour définir les grandes orientations et politiques de la nouvelle phase de développement stratégique du pays, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a exprimé son souhait que les Vietnamiens, où qu’ils vivent, maintiennent la tradition et l’unité nationales, se soutiennent mutuellement et contribuent à l’amitié et à la coopération spéciales entre le Vietnam et Cuba.

Il a exhorté l’ambassade du Vietnam et les autres missions de représentation vietnamiennes à Cuba à redoubler d’efforts dans leur rôle de pont dans les relations bilatérales, en promouvant la mise en œuvre des accords et engagements bilatéraux, portant ainsi les relations Vietnam - Cuba à une nouvelle hauteur.

VNA/CVN