Vietnam - États-Unis : renforcement des relations entre les deux Partis communistes

À l'occasion de sa participation à la 79 e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York aux États-Unis, le 24 septembre, une délégation de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti, conduite par son président Nguyên Trong Nghia, membre du Politburo, a eu une séance de travail avec le Parti communiste américain.

Nguyên Trong Nghia a hautement apprécié le rôle du Parti communiste américain au cours du siècle dernier et a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien du Parti communiste, du peuple et des amis progressistes des États-Unis au Vietnam tout au long de son processus de lutte pour l'indépendance nationale, de règlement des conséquences de la guerre, de lutte pour la justice des victimes de l'agent orange ainsi que de promotion du processus de normalisation et de développement des relations Vietnam - États-Unis.

Il a également informé des activités du Parti communiste du Vietnam, en particulier ses efforts visant à achever les tâches du XIIIe Congrès national du Parti et à préparer le prochain XIVe Congrès national du Parti et à résumer les 40 ans de mise en œuvre du Renouveau (Dôi Moi).

Rossana Cambron a exprimé sa joie et sa profonde impression devant les réalisations en matière de développement économique et social en général et dans le travail d’édification du Parti en particulier que le Vietnam a réalisées sous la direction du Parti communiste du Vietnam. Il a souligné qu'il s'agissait d'une grande source d'inspiration et d'encouragement pour les communistes et les travailleurs américains.

Les deux parties sont convenues de continuer à renforcer leur coopération, en promouvant davantage les activités d'échange, de recherche et d'éducation pour les générations futures, en particulier les jeunes, contribuant ainsi à renforcer la compréhension et l'amitié entre les deux pays et les deux peuples, contribuant ainsi à la paix et à l'amitié et à diffuser les valeurs progressistes de l'humanité.

