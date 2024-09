Discours du dirigeant Tô Lâm lors du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU

Photo : VNA/CVN

L'Agence Vietnamienne d'Information tient à vous présenter ci-dessous l'intégralité du discours du secrétaire général du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, lors du débat général de la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU, qui s’est ouvert le 24 septembre (heure locale) à New York, aux États-Unis, sous le thème "Ne laisser personne de côté : agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures".

"DISCOURS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PARTI, PRÉSIDENT TÔ LÂM AU DÉBAT GÉNÉRAL DE HAUT NIVEAU DE LA 79e SESSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU"

Débat : "Ne laisser personne de côté : agir ensemble pour promouvoir la paix et le développement durable et la dignité humaine pour les générations présentes et futures".

(24 septembre 2024, New York, États-Unis)

-----

Cher président de l'Assemblée générale des Nations unies,

Cher secrétaire général des Nations unies,

Mesdames et Messieurs,

Tout d'abord, je voudrais féliciter Monsieur Philemon Yang pour son élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies et je suis convaincu que l’événement sera un grand succès.

J'apprécie également les contributions et les efforts importants de Monsieur Daniel Francis, Président de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies et de Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies pour leur tâche de coordonner les activités des Nations unies pour prévenir la guerre, préserver la paix et promouvoir la coopération mondiale au développement ces derniers temps.

Cher Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,

Le monde est dans une période de changement historique. Bien que la paix, la coopération et le développement soient des tendances majeures, ils sont confrontés à des difficultés et à des défis nouveaux et plus graves. La concurrence stratégique entre les grands pays est de plus en plus féroce et profonde, s'étendant dans l'espace et augmentant l'intensité et la confrontation ; les conflits politiques se multiplient rapidement, l'environnement de sécurité est de plus en plus tendu, l'environnement de vie et de développement se rétrécit, les menaces et les risques de conflit se forment, la course aux armements, les risques de tensions, d'affrontements et les conflits directs augmentent. La montée de l’autoritarisme et du nationalisme égoïste remet en question le droit international, érodant les institutions multilatérales et la confiance dans la coopération mondiale. Les conflits et la violence se sont intensifiés dans de nombreuses régions du monde, causant des souffrances à des millions de personnes innocentes. Le risque d’une guerre nucléaire, voire d’une troisième guerre mondiale, ne peut être exclu.

Photo : VNA/CVN

Les défis de sécurité non traditionnels sont de plus en plus graves, le changement climatique, les phénomènes climatiques extrêmes, les catastrophes naturelles, les épidémies, l'épuisement des ressources, le vieillissement de la population… freinent les efforts de développement de l'humanité. Les pays pauvres se retrouvent laissés pour compte avec un écart de développement de plus en plus grand. Le super typhon Yagi que le Vietnam et un certain nombre de pays ont récemment subi avec des conséquences dévastatrices et tragiques, est une fois de plus un avertissement sur les influences des graves conséquences des catastrophes naturelles et du changement climatique sur le développement rapide et durable du monde. nous. La nourriture mondiale est suffisante pour nourrir 1,5 fois de la population mondiale, mais la famine continue de menacer plus de 780 millions de personnes et 2,4 milliards de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. Les dépenses de défense n’ont cessé d’augmenter pendant près d’une décennie, atteignant un niveau record de plus de 2.400 milliards d'USD en 2023, sans parvenir à mobiliser 100 milliards d'USD pour l’action climatique. Nous n'en sommes qu'à un tiers du chemin de la mise en œuvre, mais plus de 80 % des cibles des Objectifs de Développement Durable (ODD) risquent de ne pas être atteintes à temps.

La croissance de l'économie mondiale est difficile, la tendance à la "séparation", la fragmentation, les pressions et les sanctions économiques menacent un développement rapide et durable. La quatrième révolution industrielle ouvre des opportunités de développement révolutionnaire, mais pose également des défis liés à la sécurité de la société et humaine.

Il s’agit de difficultés et de défis sans précédent pour la paix, la coopération, le développement durable et la dignité humaine des générations actuelles et futures. La situation actuelle nécessite une action commune, des efforts conjoints et une coopération étroite entre tous les pays, faisant jouer pleinement le rôle des institutions internationales, notamment les Nations unies et d'autres organisations régionales, dont l'ASEAN, pour atteindre l'objectif le plus élevé : mettre fin à la guerre, éliminer toutes les formes d’oppression et d’exploitation, créer la paix, édifier un monde meilleur et apporter le bonheur à l’humanité.

Dans cet esprit, je souhaite partager la vision du Vietnam pour un avenir plus pacifique, stable, coopératif, prospère et durable pour tous :

Premièrement, la paix et la stabilité sont la base de la création d'un avenir prospère. Il est nécessaire de promouvoir le respect du droit international et de la Charte des Nations unies dans tous les pays, notamment dans les grands pays. Chaque pays doit se comporter de manière responsable, respecter ses propres engagements, respecter le droit international et la Charte des Nations unies, y compris les principes fondamentaux du règlement pacifique des différends, du non-recours ou de la menace de recours à la force, de l'égalité en matière de souveraineté et du respect de l'intégrité territoriale de chacun ; le respect de l’institution politique choisie par chaque pays et soutenue par le peuple ; la contribution au travail commun de la communauté internationale selon leurs capacités. Il faut renforcer continuellement la solidarité, la sincérité et la confiance entre les pays, promouvoir le dialogue et éliminer la confrontation ; opposer farouchement aux actes d’isolement et d’embargo unilatéraux qui vont à l’encontre du droit international et de la Charte des Nations unies.

Photo : VNA/CVN

Deuxièmement, il faut assurer le développement égal de chaque pays, de chaque communauté et de chaque personne dans de différentes conditions économiques, sociales et culturelles. Débloquer, mobiliser et utiliser efficacement toutes les ressources pour le développement en fonction des besoins de chaque pays. Donner la priorité aux ressources destinées aux "zones de basse altitude" dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable. Se concentrer sur le soutien aux pays en développement et sous-développés, notamment en termes de capitaux préférentiels, de transfert de technologies de pointe, de formation de ressources humaines de haute qualité, de facilitation des investissements et du commerce et de réduction du fardeau de la dette des pays démunis.

Troisièmement, établir bientôt des cadres de gouvernance mondiale intelligents avec une vision à long terme en termes de sciences et technologies, en particulier des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle pour garantir la promotion d'un développement progressif et la bénéficie de résultats positifs. Prévenir et repousser de manière proactive les menaces à la paix, au développement durable et à l’humanité. Dans ce contexte, je salue les documents des Nations unies adoptés lors du sommet, notamment le Document numérique mondial. Ce sera une base importante pour promouvoir l'édification d’une gouvernance mondiale et la coopération internationale dans ces domaines.

Quatrièmement, adopter une nouvelle réflexion pour créer un avenir de transformation solide et complet, en mettant l’accent sur la transformation numérique, la transformation verte et la transformation de la gouvernance mondiale. En particulier, la transformation verte et la transformation numérique sont des outils importants pour aider les pays, en particulier les pays en développement, à accroître leur résilience et leur autonomie afin de réagir rapidement et de prévenir de manière proactive les menaces, crises et catastrophes futures. Mettre l'accent sur la réforme des mécanismes multilatéraux, en particulier du système des Nations unies et des institutions financières et monétaires internationales afin de mieux garantir la représentation, l'équité et la transparence ; accroître la capacité, l’efficacité, la préparation à l’avenir et suivre le rythme d’un monde en évolution.

Cinquièmement, placer les gens au centre du sujet pour réaliser les visions. Prendre les gens comme centre, objectif et force motrice de toutes les politiques et actions à tous les niveaux. Investir et développer de manière globale la jeune génération sur les plans de connaissances et de culture, sur la base des valeurs communes et un sens des responsabilités et du dévouement. Le Vietnam salue le fait que l'Assemblée générale a officiellement accordé des droits de participation plus substantiels à l'État de Palestine à partir de ce 79e mandat ; affirmant sa solidarité avec l'État et le peuple cubains, appelant les États-Unis à lever le blocus et l'embargo unilatéral contre le pays et à retirer Cuba de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme. Il s’agit d’actions spécifiques et pratiques pour le développement équitable et le bonheur des pays, ces actions qui doivent être fortement encouragées dans les temps à venir.

Cher Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,

Notre Président Hô Chi Minh – "Héros de la libération nationale et culturel exceptionnel du Vietnam", a un jour souligné "Solidarité – solidarité – grande solidarité. Succès - succès - grand succès”. Ce n’est que grâce à la solidarité, à la coopération, à la confiance, aux efforts conjoints et au consensus que nous pourrons réussir à édifier un monde de paix, de développement durable et de dignité humaine pour les générations actuelles et futures afin que personne ne soit laissé de côté.

Dans le monde d'aujourd'hui en évolution rapide, chaque pays joue un rôle important dans la grande symphonie de l'époque. Le Vietnam s’efforce de réaliser un avenir de paix, de stabilité, de prospérité et de durabilité, non seulement pour le peuple vietnamien, mais aussi pour tous les pays du monde. C'est la vision, l'objectif et l'engagement ferme du Vietnam envers la communauté internationale d'aujourd'hui et de demain.

Merci./.”

VNA/CVN