Renforcement de l'amitié et de la coopération traditionnelles Vietnam - Tanzanie

Du 22 au 26 septembre, une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Phan Dinh Trac, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti, chef adjoint permanent du Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, a effectué une visite de travail en Tanzanie.

Lors des rencontres avec les dirigeants du Parti révolutionnaire tanzanien (Chama cha Mapinduzi-CCM), le gouvernement, l'organe législatif et les agences tanzaniens dans le domaine de la lutte contre la corruption et de la justice de ce pays, Phan Dinh Trac a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam appréciaient hautement la position du pays et son rôle dans la région africaine et dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Phan Dinh Trac a souligné que le Vietnam valorisait toujours la solidarité, l'amitié et la coopération traditionnelles avec la Tanzanie, l’identifiait comme l'un des pays d'Afrique que le Vietnam devait donner la priorité à la promotion des relations politico-diplomatiques et de la coopération économique internationale.

Il a affirmé que le Vietnam souhaitait bientôt accueillir le président de la Tanzanie et le président du Parti CCM pour effectuer des visites de travail au Vietnam, afin de continuer à approfondir les relations bilatérales. Il a invité la Tanzanie à créer des conditions favorables aux entreprises et citoyens vietnamiens de vivre et faire des affaires sur son sol.

Lors de la rencontre avec la délégation vietnamienne, le vice-Premier ministre tanzanien, Doto Mashaka Biteko, a approuvé les mesures proposées par la délégation pour renforcer la coopération entre les deux pays, comme l’ouverture prochaine un bureau de représentation diplomatique de la Tanzanie à Hanoï, l'organisation d'activités pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025, l’élargissement de nouveaux domaines de coopération tels que l'éducation et la formation, les technologies de l'information, la transformation numérique, le développement des infrastructures de télécommunications…

Rencontrant la délégation vietnamienne, le secrétaire général adjoint du CCM, John Mongella, a convenu de mesures visant à renforcer les relations étroites entre les deux Partis afin de promouvoir la coopération bilatérale entre les deux pays. Il a hautement apprécié les contributions positives de la société Viettel en Tanzanie (Halotel) au développement de la Tanzanie, affirmant le soutien à Halotel pour qu'il puisse opérer de manière stable et à long terme en Tanzanie.

Lors de la rencontre avec le vice-président de l'Assemblée nationale tanzanienne Mussa Azzan Zungu, les deux parties ont convenu d'accroître les échanges de délégations ; renforcer la consultation et l'échange d'expériences en matière d'élaboration de lois et de réponse aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels d'intérêt commun ; continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement au sein des mécanismes interparlementaires régionaux et mondiaux.

Lors des rencontres avec le vice-président du Bureau tanzanien de prévention et de lutte contre la corruption (PCCB) Neema Mwakalyelye et l'administrateur en chef du tribunal tanzanien, Elisante Ole Gabriel, les deux parties ont informé sur l'organisation et les opérations et partagé leurs expériences en matière de réforme de la justice et de lutte contre la corruption.

Ils ont convenu de promouvoir les activités de coopération entre les agences judiciaires et anti-corruption des deux pays, contribuant à améliorer l'efficacité dans la réalisation de la tâche de développement économique, assurant la défense et la sécurité nationales de chaque pays.

