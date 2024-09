Cérémonie d'accueil officielle en l'honneur du dirigeant vietnamien à Cuba



Le premier secrétaire du Parti communiste cubain (PCC) et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez a présidé, le 26 septembre à 18h30 (heure locale) à La Havane, une cérémonie d'accueil officielle en l'honneur du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm.

Photo : VNA/CVN

Dans une atmosphère de fraternité et une solennité du rituel réservé aux chefs d’État, le premier secrétaire et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez a accueilli, dans le Palais de la Révolution, le secrétaire général du PCV et président vietnamien Tô Lâm, en visite d'État à Cuba.

Ils sont montés sur l’estrade d’honneur pour saluer les couleurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays, et le capitaine de la garde d’honneur des forces armées révolutionnaires de Cuba a ensuite invité les deux dirigeants à inspecter la garde d’honneur.

Après la revue des troupes, les deux dirigeants ont présenté l’un à l’autre leurs délégations respectives qui se sont alignées pour présenter leurs respects.

Entretien

Photo : Lâm Khánh/VNA/CVN

Ils ont ensuite procédé à leur entretien pour discuter et évaluer les réalisations et les résultats de la coopération bilatérale ces derniers temps et proposer des orientations pour renforcer et élever l’efficacité de la coopération dans tous les domaines, amener les relations de coopération intégrale Vietnam - Cuba à une nouvelle étape de développement de plus en plus substantielle et durable, au bénéfice des deux peuples.

La visite d’État à Cuba du secrétaire général et président Tô Lâm revêt un symbole historique et ouvre une nouvelle étape dans les relations de coopération et d’amitié spéciale entre les deux pays avec des résultats plus importants et plus durables. Les relations de solidarité et de fraternité entre le Vietnam et Cuba ont été fondées par les présidents Hô Chi Minh et Fidel Castro et se développent de plus en plus.

Pendant les années de guerre de libération 1960-1970, Cuba a toujours été un symbole et un pionnier dans le mouvement des peuples du monde de soutien à la lutte pour la juste cause du peuple vietnamien, réservé au Vietnam son soutien et son aide précieux et efficaces.

Durant la période la plus difficile de la lutte de libération nationale du Vietnam, le Parti, l’État et le peuple cubains ont toujours réservé leur soutien et leur assistance extrêmement précieux et efficaces au Vietnam, sur le plan tant spirituel que matériel. Le peuple vietnamien se souvient toujours de la phrase immortelle du dirigeant cubain Fidel Castro : "Pour le Vietnam, Cuba est prête à donner son sang" .

Photo : Lâm Khánh/VNA/CVN

Pour sa part, le Vietnam renforce toujours son amitié et sa solidarité avec Cuba, et s’efforce de promouvoir l’efficacité de la coopération intégrale entre les deux Partis et les deux pays. Les dirigeants des deux Partis et des deux États ont souligné à plusieurs reprises que la relation entre les deux pays était "un symbole de l’époque".

Ces 60 dernières années, en dépit des défis et des vicissitudes de la situation mondiale, les relations de solidarité et de fraternité entre le Vietnam et Cuba se sont de plus en plus renforcées et développées, étroitement liées dans de nombreux domaines.

Aujourd'hui, le Parti, l’État et le peuple des deux pays chérissent toujours la solidarité traditionnelle et l’amitié spéciale entre le Vietnam et Cuba et continuent de les cultiver et développer par l’intermédiaire de tous les canaux. Les relations entre les deux Partis se sont approfondies, jouant le rôle de fondement politique et guidant le développement des relations entre les deux pays.

Les bonnes relations politiques et diplomatiques entre le Vietnam et Cuba ont créé une dynamique pour le développement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Le Vietnam est actuellement le deuxième partenaire commercial et le plus grand partenaire d’investissement de Cuba dans la région Asie-Océanie.

Les deux parties continuent de mettre en œuvre l’Accord commercial Vietnam - Cuba (signé en 2018, entré en vigueur le 1er avril 2020) avec de nombreux engagements préférentiels, apportant des avantages aux entreprises des deux pays et créant des conditions favorables aux échanges commerciaux bilatéraux.

Il est prévu qu’après leur entretien, les deux dirigeants assisteront ensemble à la cérémonie de signature des documents de coopération entre les ministères, les secteurs et les entreprises des deux pays.

VNA/CVN