Le Premier ministre travaille avec la permanence du Comité du Parti de Binh Duong

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Saluant les progrès significatifs réalisés par Binh Duong, le chef du gouvernement a souligné l'importance d'optimiser les ressources disponibles et d'exploiter pleinement les atouts locaux pour accélérer le développement.

Il a également insisté sur l'urgence de finaliser le Plan de mise en œuvre de l’aménagement de la province pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050. Il a recommandé d'accélérer le décaissement des investissements publics, en se concentrant sur les projets stratégiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté Binh Duong à poursuivre la promotion du modèle de partenariat public-privé (PPP) et à attirer des investissements directs étrangers (IDE) à haute valeur ajoutée. Il a proposé d’explorer le développement de zones de libre-échange et de zones franches pour favoriser les exportations et l'attractivité des investissements, tout en renforçant la coopération interégionale, notamment avec les provinces voisines du Sud-Est.

Sur le domaine industriel, le Premier ministre a souligné l'importance d'établir un nouvel écosystème, en mettant l'accent sur le développement des secteurs de transformation et des industries auxiliaires. Il a également plaidé pour le renforcement de services clés, tels que le commerce électronique, la finance, la logistique et la formation de personnel qualifié, et pour la mise en œuvre des programmes d'assistance sociale.

Le Premier ministre espère que Binh Duong continuera à réaliser de fortes percées, à promouvoir constamment sa position de premier pôle industrielle moderne du Vietnam, et à s'efforcer de devenir bientôt une zone urbaine de classe I.

Au cours des 9 premiers mois de 2024, Binh Duong a obtenu la valeur des exportations de 25,6 milliards d'USD, soit une augmentation de 13,7%. Les recettes budgétaires ont atteint plus de 50.000 milliards de dôngs, soit 77% de l'estimation. La province a décaissé 6.300 milliards de dôngs de capitaux d'investissement publics, atteignant 41,2% du plan et a attiré 1,2 milliard d’USD supplémentaires de capitaux IDE et plus de 56.000 milliards de dôngs de capitaux nationaux.

VNA/CVN