Le ministre vietnamien de la Défense rencontre le secrétaire général adjoint de l'ONU

Le ministre vietnamien de la Défense, le général Phan Van Giang, a rencontré le secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, à New York le 23 septembre (heure locale), dans le cadre du voyage de travail en cours du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm aux États-Unis pour la 79 e session de l'Assemblée générale de l'ONU et le Sommet de l'avenir.

Le général Phan Van Giang, qui est également secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, a hautement apprécié le rôle central de l'ONU dans la construction du système de droit international, le maintien de la paix, la prévention des conflits et la résolution des défis mondiaux, affirmant qu'en tant que membre de l'ONU, le Vietnam respecte toujours la Charte de l'ONU, ses Résolutions et ses programmes d'action.

Le général Phan Van Giang a exprimé les remerciements du ministère vietnamien de la Défense pour le soutien et la coopération de l'ONU avec le Vietnam au cours des 47 dernières années.

En matière de défense et de sécurité, le Vietnam participe activement aux efforts conjoints de l'ONU pour relever les défis de sécurité non traditionnels, contribuant au maintien de la paix et de la sécurité mondiales et régionales, en particulier dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU, le désarmement et la lutte contre la criminalité transfrontalière.

En tant que membre des traités internationaux de désarmement, le Vietnam se conforme strictement aux Résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la prévention de la prolifération des armes de destruction massive, et s'engage de manière proactive et complète dans les activités relevant de ces traités, a-t-il déclaré.

Informant Jean-Pierre Lacroix des réalisations du Vietnam après une décennie de participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, le général Phan Van Giang a déclaré que le Vietnam avait jusqu'à présent déployé plus de 900 militaires et policiers dans les missions de l'ONU au Soudan du Sud (MINUSS), en République centrafricaine (MINUSCA) et dans la Force intérimaire de sécurité pour Abyei (FISNUA).

Le Vietnam a également déployé avec succès cinq rotations d'hôpital de campagne de niveau 2 à la MINUSS et deux rotations d'unité de génie à la FISNUA. Le 24 septembre, le Vietnam poursuivra son engagement en déployant son sixième hôpital de campagne de niveau 2 à la MINUSS et l'unité de rotation 3 du génie à la FISNUA. En outre, le Vietnam a toujours maintenu une proportion élevée de personnel féminin dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU, avec des taux de participation dépassant 14%.

Soulignant que le Vietnam poursuit systématiquement une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie pour la paix, la coopération et le développement, en tant qu'ami et partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale, le général Phan Van Giang a déclaré que le Vietnam souhaite renforcer davantage sa participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, augmenter le nombre d'officiers rejoignant les activités de l'ONU et recevoir un soutien continu de l'ONU pour les attachés militaires et les officiers de l'armée vietnamiens à l'ONU.

Le ministre vietnamien de la Défense a également émis son espoir que le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, continuerait à soutenir les engagements politiques et la détermination du Vietnam à participer aux activités de maintien de la paix de l'ONU.

Pour sa part, le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a apprécié la participation de plus en plus active et efficace du Vietnam aux activités de maintien de la paix de l'ONU.

Le secrétaire général adjoint de l'ONU a affirmé qu'il continuerait à prêter attention et à soutenir le Vietnam pour renforcer ses capacités et élargir sa participation aux activités de maintien de la paix de l'ONU dans les temps à venir. Il s’est déclaré convaincu que le ministère vietnamien de la Défense en particulier et le Vietnam dans son ensemble continueront à apporter les contributions efficaces à ces activités, notant que ces efforts affirment l'engagement et la responsabilité du Vietnam envers la paix et la sécurité mondiales tout en favorisant ses relations de coopération et de confiance avec l'ONU et d'autres partenaires.

