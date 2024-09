Le dirigeant Tô Lâm visite la zone spéciale de développement de Mariel de Cuba

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de l'État, Tô Lâm, et une délégation de haut rang du Vietnam ont visité jeudi matin du 26 septembre (heure locale) la Zone spéciale de développement de Mariel (ZEDM), la première zone franche et de traitement des exportations de Cuba, dans le cadre de sa visite d'État en cours dans le pays des Caraïbes.