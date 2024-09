Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm arrive à La Havane

Dans la soirée du 25 septembre (heure locale), le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang sont arrivés à La Havane, entamant une visite d'État à Cuba, à l'invitation du premier secrétaire du CC du Parti communiste de Cuba (PCC) et président cubain Miguel Díaz Canel Bermudez et de son épouse.

>> La visite d'État du dirigeant Tô Lâm à Cuba créera un élan important pour la fraternité entre les deux nations

>> Le Vietnam et Cuba renforcent leur coopération interparlementaire

>> Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm entame sa visite d'État à Cuba

Photo : VNA/CVN

Il s'agit de la première visite de Tô Lâm à Cuba en sa qualité de secrétaire général du Parti et président vietnamien. Cuba est l'un des premiers pays où le dirigeant Tô Lâm visite.

Se déroulant dans le contexte où les deux pays visent à célébrer le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (2 décembre), la visite témoigne de la solidarité traditionnelle et de l'amitié particulière entre le Vietnam et Cuba, qui ont toujours été considérées comme un bien précieux que le Parti, l'État et le peuple des deux pays ont soigneusement cultivé, illustrant la haute estime du Vietnam pour Cuba et la position de Cuba dans la politique étrangère du Vietnam.

Dans une interview accordée à la presse avant la visite, le secrétaire du CC du PCV et chef de sa Commission centrale des relations extérieures, Lê Hoài Trung, a déclaré qu'à travers cette visite, le Vietnam affirmai sa volonté de continuer à hériter et à promouvoir l'héritage de ses relations précieuses entre les deux pays, sur la base solide lancée par le Président Hô Chi Minh et le commandant en chef Fidel Castro.

Photos : VNA/CVN

Selon les prévisions, lors de sa visite à Cuba, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm aura des entretiens et rencontres avec des hauts dirigeants cubains ; rendra visite à de nombreux établissements économiques et aussi des lieux où sont mis en oeuvre les projets de coopération et d'investissement d'entreprises vietnamiennes…

VNA/CVN