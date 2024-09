Tô Lâm dépose une gerbe de fleurs devant le monument du héros national cubain

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de l'État, Tô Lâm, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang ont déposé une gerbe de fleurs devant le monument de José Marti, héros national cubain, à La Havane le 26 septembre.

Photo : VNA/CVN

Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste cubain, et plusieurs dirigeants de ministères et de secteurs cubains ont été également présents à l'événement.

Ils ont observé une minute de silence à la mémoire du héros cubain, qui a semé les graines de l'amitié entre les deux nations à la fin du 19e siècle.

Le dirigeant vietnamien, son épouse et la délégation sont arrivés à La Havane le 25 septembre au soir (heure locale), entamant une visite d'État à Cuba.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Cette visite, qui a été effectuée à l’invitation du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et président de Cuba, Miguel Diaz Canel Bermudez, et de son épouse, témoigne de la solidarité traditionnelle et de l’amitié particulière qui unissent le Vietnam et la nation caribéenne, qui sont depuis toujours considérées comme un bien précieux que les deux partis, États et peuples ont déployé tous leurs efforts pour entretenir. Elle démontre également que le Vietnam attache une grande importance à Cuba ainsi qu’à la position de ce pays dans sa politique extérieure.

VNA/CVN