Promotion de la coopération efficace entre Hô Chi Minh-Ville et Turin (Italie)

Hô Chi Minh-Ville souhaite booster ses liens avec la ville italienne de Turin et approfondir leur coopération, contribuant ainsi à la consolidation et au développement des relations vietnamo-italiennes, a déclaré jeudi 26 septembre le président du Comité populaire municipal Phan Van Mai.

>> De nouvelles opportunités de coopération avec la ville italienne de Turin

Photo : Xuân Khu/VNA/CVN

Recevant le maire de Turin, Stefano Lo Russo, en visite de travail dans la ville, Phan Van Mai a remercié l'invité italien d'avoir assisté au 2e Dialogue d'amitié de Hô Chi Minh-Ville et au Forum économique de Hô Chi Minh-Ville en 2024.

Ces deux événements ont montré la volonté de Hô Chi Minh-Ville d'accroître le dialogue avec les localités internationales pour apprendre et acquérir des expériences de développement et rechercher des opportunités de coopération pratique avec les localités étrangères sur la transformation industrielle.

Il a proposé que Hô Chi Minh-Ville et Turin renforceraient leur coopération dans les domaines de la gestion et du développement urbains, de la neutralité carbone et de la préservation des œuvres architecturales culturelles.

Il a également exprimé son espoir que les deux villes favoriseraient davantage les échanges culturels, le développement du tourisme, les échanges entre habitants et renforceraient la coopération entre les instituts de recherche et les universités.

Pour sa part, le maire Stefano Lo Russo a félicité Hô Chi Minh-Ville pour avoir organisé avec succès le dialogue d'amitié et le forum économique. Il a affirmé que Turin souhaitait promouvoir davantage la coopération entre les deux villes de manière étroite et pratique, en particulier dans les domaines d'intérêt mutuel et de potentiel de coopération.

Le maire a déclaré que Turin est prête à partager ses expériences de gestion urbaine avec Hô Chi Minh-Ville et à promouvoir la coopération entre les entreprises des deux villes dans les domaines du développement des infrastructures et des transports urbains.

Il a noté que Turin était un pionnier dans la mise en œuvre de politiques neutres en carbone et était prête à relier Hô Chi Minh-Ville à des consultants politiques et à lui fournir un soutien technique.

Dans un avenir proche, Turin envisage d'organiser des entreprises et géants économiques à Hô Chi Minh-Ville pour sonder des opportunités de coopération entre les deux villes, notamment dans des secteurs tels que l'éducation, la culture, le tourisme et les échanges interpersonnels.

VNA/CVN