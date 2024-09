Le Vietnam et l'Algérie renforcent leur amitié

L'ambassade du Vietnam en Algérie a organisé le 25 septembre une cérémonie pour célébrer le 79 e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre) et le 70 e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai), en présence de plus de 200 invités.

Lors de l’événement, l'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Trân Quôc Khanh, a souligné les acquis importants du Vietnam ces 79 dernières années. À ce jour, le Vietnam figure parmi les 40 économies les plus dynamiques du monde et une destination de confiance pour les investisseurs internationaux. Elle entretient des relations diplomatiques avec 193 pays, y compris des partenariats stratégiques et intégraux avec 30 d'entre eux.

Photo : VNA/CVN

Le diplomate vietnamien a également souligné les liens fraternels entre le Vietnam et l'Algérie malgré la distance géographique. La coopération Vietnam - Algérie continue désormais de s'étendre à des domaines tels que la production pharmaceutique, les énergies renouvelables, l'agriculture de haute technologie et les produits agricoles certifiés Halal.

À cette occasion, l'ambassadeur vietnamien a remis au ministre algérien des Moudjahidine (anciens combattants) et des Ayants-droit, Laid Rebiga, le livre Võ Nguyên Giáp - Vị Tướng của Nhân dân (Vo Nguyên Giap - Le Général du peuple).

Lors de la célébration, les participants ont visité une exposition de photos sur la Victoire de Diên Biên Phu et les relations traditionnelles entre le Vietnam et l'Algérie, ainsi qu'à un programme de restauration de rue vietnamienne proposant des délices culinaires vietnamiens.

VNA/CVN