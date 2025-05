Le secteur privé, moteur de transformation pour l'industrie sidérurgique du Vietnam

Ces dernières années, le privé a connu une ascension fulgurante au sein de l'industrie sidérurgique vietnamienne. Autrefois simple force d'appoint, les entreprises privées se sont métamorphosées en de véritables moteurs de la production, remodelant la structure du secteur et insufflant une énergie considérable à l'industrialisation et à la modernisation du pays.

Avant les années 2000, l’industrie sidérurgique vietnamienne dépendait presque exclusivement de la Société générale de sidérurgie du Vietnam (VNSteel) et de ses filiales. Les procédés de production étaient encore fragmentés et rudimentaires, avec une gamme de produits limitée et des volumes modestes. Le tournant s’est produit lorsque des entreprises privées telles que Hòa Phát, Hoa Sen ou Viêt Duc ont commencé à investir massivement dans le secteur.

Forts de leurs assises financières et animés d'une vision à long terme, ces acteurs ont stratégiquement investi dans l'innovation technologique et l'expansion de leurs capacités de production. Cette approche a permis de générer des produits sidérurgiques de haute qualité, aptes à satisfaire non seulement la demande nationale, mais également les critères rigoureux des marchés internationaux.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : selon le Département de l’Industrie du ministère de l’Industrie et du Commerce, en 2024, les trois géants privés : Hòa Phát, Formosa et VAS Nghi Sơn ont cumulé une production de plus de 17 millions de tonnes d’acier brut, surpassant de cinq fois celle de VNSteel.

De surcroît, le secteur privé assure désormais l'intégralité de la production de tôles galvanisées, un segment crucial de la chaîne de valeur, avec des produits qui s'exportent vers des destinations exigeantes telles que l’Union européenne, les États-Unis et l’ASEAN.

Au-delà de l’augmentation des volumes, ces entreprises se distinguent par leurs efforts en matière de valeur ajoutée, notamment grâce à des investissements dans des technologies avancées. Le groupe Hoa Sen détient plus de 25% des parts du marché national et plus de 30% des exportations de tôles galvanisées.

De son côté, Tôn Dông Á atteint environ 15,5% de parts de marché. Récemment, Hòa Phát a signé un contrat avec le groupe autrichien Primetals pour la fourniture d’une ligne de coulée et de laminage d’acier de haute qualité. Prévue pour entrer en service en 2026, cette ligne permettra à Hòa Phát de renforcer sa position dans le segment des aciers techniques, notamment pour des projets d’envergure tels que les lignes ferroviaires à grande vitesse.

Néanmoins, en dépit de ces progrès notables, l'industrie sidérurgique vietnamienne demeure confrontée à des défis considérables. Les projections de l'Association mondiale de l'acier tablent sur une croissance modérée de la consommation mondiale, de l'ordre de 1 à 1,5% par an d'ici 2030, un rythme nettement inférieur aux ambitions de croissance de la production nationale (estimées entre 5 et 7% annuels). De surcroît, le secteur reste particulièrement vulnérable aux aléas des prix des matières premières et à l'érection de barrières commerciales.

S'ajoute à cela une pression croissante liée aux impératifs de réduction des émissions, dans le contexte global de la transition écologique.

Face à ces enjeux, le Département de l’industrie insiste sur la nécessité d'un cadre politique cohérent et suffisamment solide pour garantir un développement durable du secteur. La politique de défense commerciale apparaît comme un instrument essentiel pour prémunir la production nationale contre la concurrence étrangère. Dans cette optique, le ministère de l’Industrie et du Commerce a déjà mis en œuvre des mesures antidumping à l'encontre de plusieurs produits sidérurgiques, notamment ceux originaires de Chine et de République de Corée.

Parallèlement, les politiques de soutien à l’innovation technologique, à la transformation numérique et à la formation des ressources humaines doivent être renforcées. La Résolution 57-NQ/TW datant de 2024 du Politburo du Parti identifie clairement les entreprises comme le moteur de l’innovation, ouvrant ainsi une nouvelle ère d’opportunités pour accroître la compétitivité de l’industrie vietnamienne.

À l’avenir, avec le leadership du secteur privé et un accompagnement stratégique de l’État, l’industrie sidérurgique vietnamienne peut légitimement espérer franchir de nouveaux paliers vers la modernisation et le développement durable.

