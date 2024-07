Des mesures commerciales sont nécessaires pour sauver l'industrie sidérurgique nationale

Des mesures commerciales appropriées et opportunes, conformément aux réglementations du Vietnam et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), aideront l'industrie sidérurgique nationale à minimiser les dommages causés par les pratiques de concurrence déloyale et à protéger la production locale, ont déclaré des responsables de l'industrie et des experts.

Plus tôt, l'Autorité des recours commerciaux du Vietnam, relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré avoir reçu la demande détaillée d'une enquête antidumping sur l'acier laminé à chaud (HRC) originaire de Chine. Les documents ont été examinés par le ministère avant qu'une décision ne puisse être prise sur la poursuite ou non de l'enquête.

Les producteurs d'acier nationaux ont déclaré que l'utilisation des bons outils de défense peut aider à réduire les difficultés et la concurrence déloyale et à maintenir la production dans l'industrie nationale.

Selon eux, au cours des six premiers mois de 2024, plus de 5,9 millions de tonnes de bobines laminées à chaud (HRC) ont été importées au Vietnam, soit une augmentation de 32% par rapport à la même période de l'année dernière et 1,7 fois la production totale de l'industrie locale. Parmi celles-ci, les bobines laminées à chaud d'origine chinoise représentaient près de 74%, les prix unitaires moyens étant inférieurs de 41 à 133% par tonne à ceux des autres marchés d'importation.

Les mesures de défense commerciale, notamment les mesures antidumping et antisubventions, sont des outils que l'OMC autorise les États membres à utiliser pour protéger leurs industries nationales. Les pays ont le droit d'augmenter les taxes à l'importation ou d'appliquer certaines restrictions à l'importation sans violer les engagements de l'OMC ou les accords de libre-échange (ALE) s'il est déterminé que l'augmentation des importations cause ou menace de causer un préjudice à l'industrie nationale.

Compte tenu de la situation difficile sans précédent à laquelle est confrontée l'industrie sidérurgique nationale, toujours en phase de reprise après une mauvaise année et un marché immobilier lent, le recours aux mesures de défense commerciale peut offrir une bouée de sauvetage aux producteurs d'acier nationaux, a déclaré le Dr Hoàng Ngoc Thuân de l'Université du commerce extérieur.

"Si nous appliquons des mesures de défense commerciale au bon moment, rapidement, de manière proactive et conformément à la loi, cela aidera les entreprises nationales à réduire la pression concurrentielle des produits importés et à éviter les menaces de concurrence déloyale".

Les mesures de défense se sont avérées efficaces dans le passé. En 2017, le pays d'Asie du Sud-Est a imposé une taxe antidumping de 38,34% sur les produits en acier galvanisé importés de Chine et de la République de Corée. Après seulement un an d'application de la taxe, les importations sont passées de 19 millions de tonnes (2016) à 15 millions de tonnes (2017).

Le mois dernier, le ministère a déclaré avoir de nouveau lancé une enquête sur le dumping de produits en acier galvanisé en provenance de Chine et de la République de Corée après que des fabricants nationaux ont signalé des activités de dumping présumées.

Pham Chi Cuong, ancien président de l'Association vietnamienne de l'acier (VSA), a déclaré en 2017 que, grâce aux taxes à l'importation, l'industrie nationale de l'acier galvanisé s'est développée rapidement, non seulement pour répondre à la demande intérieure, mais aussi pour exporter vers plus de 30 marchés, notamment des marchés de haut niveau comme les États-Unis et l'UE.

Il a déclaré que l'absence de mise en œuvre de mesures de défense commerciale peut entraîner la réduction ou la fermeture d'usines nationales, dont la construction est extrêmement coûteuse.

Alors que les principaux producteurs d'acier de la région, dont la Chine, l'Inde, le Japon et la République de Corée, sont confrontés à une surproduction, la pression du dumping ne devrait pas s'atténuer de sitôt.

Entre-temps, les producteurs d'acier nationaux ont eu du mal à exporter, confrontés à des mesures techniques et de défense de plus en plus strictes. À la fin du mois de mai de cette année, environ 84 enquêtes commerciales par des autorités étrangères avaient été lancées contre des produits sidérurgiques vietnamiens.

"Nous encourageons l'application de mesures de défense commerciale pour les produits sidérurgiques nationaux qui répondent pleinement à la demande intérieure. Pour les produits qui ne répondent pas encore à la demande et dépendent toujours des importations, les avantages globaux doivent être pris en compte pour prendre les décisions appropriées", a déclaré Nguyên Thi Thu Trang, directrice de l'OMC et du Centre d'intégration de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI).

Au cours des six premiers mois de 2024, le Vietnam a importé jusqu'à 8,12 millions de tonnes de divers types d'acier, d'une valeur de 5,9 milliards d'USD, en hausse de 46,1% et de 24% respectivement par rapport à la même période. Les importations de produits sidérurgiques ont été évaluées à plus de 3 milliards d'USD, en hausse de 23,7%. Les dépenses totales d'importation d'acier et de produits sidérurgiques ont atteint 8,9 milliards d'USD.

