Le secrétaire général Tô Lâm et son épouse partent pour la Malaisie

Dans la matinée du 21 novembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, son épouse Ngô Phuong Ly et une délégation vietnamienne de haut niveau, ont quitté Hanoï pour effectuer une visite officielle en Malaisie du 21 au 23 novembre à l’invitation du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et de son épouse.

Photo : VNA/CVN

Cette visite marque un jalon important dans les relations Vietnam - Malaisie, contribuant à consolider les bases de la confiance politique à haut niveau entre les deux pays.

Elle démontre en outre la politique cohérente du Parti et de l'État du Vietnam qui tiennent toujours en haute estime les relations avec les pays voisins et de la région, dont la Malaisie, et leur volonté de les renforcer.

Elle témoigne également du souhait du Vietnam de travailler avec la Malaisie pour amener les relations de confiance et de coopération efficace entre les deux pays à une nouvelle étape à un niveau plus élevé et plus substantiel, répondant ainsi aux exigences de développement des deux pays dans la nouvelle période.

VNA/CVN