La visite du dirigeant Tô Lâm en Malaisie contribuera à renforcer les relations bilatérales

Photo : VNA/CVN

Cette visite, du 21 au 23 novembre, à l'invitation du Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, continue de refléter l'engagement des deux pays à renforcer les relations bilatérales, a réitéré la diplomate.

Cette visite, effectuée à l’invitation du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, illustre l’engagement continu des deux nations à approfondir leur partenariat stratégique établi en 2015. Elle a également souligné que cet événement contribuera à consolider les relations bilatérales dans de nombreux domaines clés.

La visite devrait générer une dynamique dans un certain nombre de domaines tels que l'économie, le commerce et l'investissement, les énergies renouvelables, les technologies vertes, les technologies de l'information et de la communication, l'économie numérique, le tourisme, les échanges culturels et éducatifs, ainsi que renforcer la coopération régionale, en particulier dans le cadre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Depuis que les relations bilatérales ont été élevées au niveau d’un partenaire stratégique en 2015, les relations Vietnam - Malaisie se sont développées de manière constante. Sur le plan économique, le Vietnam est un partenaire commercial important de Kuala Lumpur et la Malaisie est l'un des principaux investisseurs du Vietnam, a-t-elle déclaré.

Domaines émergents

Les deux pays disposent d'un grand potentiel pour promouvoir davantage la coopération commerciale, en particulier dans les domaines émergents tels que l'économie numérique, le commerce électronique et l'énergie durable. Les deux pays se sont engagés à diversifier leurs échanges commerciaux, en passant des produits traditionnels aux secteurs à plus forte valeur ajoutée tels que la technologie et les énergies renouvelables. Cela sera essentiel pour l’avenir économique des deux parties.

Dans le domaine des échanges entre les peuples, la Malaisie et le Vietnam sont de plus en plus étroitement liés grâce aux organisations sociales et aux personnes. Les échanges éducatifs, culturels et touristiques continuent de se développer, contribuant à renforcer une compréhension et une appréciation profondes des valeurs traditionnelles de chacun.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties continueront également à coopérer étroitement pour parvenir à une région ASEAN de plus en plus cohésive et résiliente. Dans le temps à venir, les perspectives des relations entre la Malaisie et le Vietnam sont extrêmement bonnes et les deux parties sont déterminées à promouvoir davantage ce développement dynamique.

En ce qui concerne les attentes concernant la contribution du Vietnam à l'ASEAN en 2025, lorsque la Malaisie présidera le bloc, on peut dire que la position stratégique et le rôle actif de Hanoï dans le bloc sont essentiels alors que les deux pays travaillent ensemble pour résoudre des défis communs tels que le changement climatique, la transformation numérique et la sécurité régionale, a indiqué la diplomate.

2025 sera également une année importante pour le Vietnam dans ses relations avec l'ASEAN, car elle marquera le 30e anniversaire de son adhésion au bloc régional, a-t-elle noté.

Elle a exprimé l'espoir que la Malaisie et le Vietnam, en tant que partenaires proches, pourraient continuer à coopérer plus étroitement pour renforcer la position et l'influence mondiales de l'ASEAN, ainsi que pour assurer la sécurité, la prospérité et la cohésion de l'ensemble de la région.

VNA/CVN