Le Vietnam promeut sa coopération décentralisée avec le Mexique

L'ambassadeur vietnamien au Mexique, Nguyên Van Hai, à la tête d'une délégation, a effectué une visite de travail dans l'État de Zacatecas afin de rechercher des opportunités de coopération entre des localités des deux pays dans divers domaines, notamment dans le commerce, l'investissement et l'éducation.

Dans le cadre de sa visite de deux jours, l'ambassadeur vietnamien a rencontré le gouverneur de Zacatecas, David Monreal Ávila ; le secrétaire d'Économie de Zacatecas, Rodrigo Castañeda Miranda, et la direction de l'Université Autonome de cet État, en plus de visiter plusieurs installations économiques et touristiques locales.

Au cours de ces séances, le diplomate vietnamien a souligné les réalisations du Vietnam en termes d'économie, de commerce et d'investissement au cours de près de 40 ans de Renouveau. En 2023, le PIB du Vietnam a atteint 430 milliards d'USD, ce qui le place au 34e rang mondial selon le classement du Centre de recherche en économie et en affaires (CEBR).

Selon les prévisions, si le Vietnam maintient son rythme de croissance, son PIB devrait atteindre 1.559 milliards d'USD en 2038, contribuant ainsi à le placer dans le groupe des 25 plus grandes économies du monde.

Il a ajouté que grâce à des politiques préférentielles attractives, le Vietnam est devenu le premier pays à attirer les investissements parmi le groupe des économies émergentes, devenant une destination pour des milliers d'entreprises de plus de 100 pays.

De janvier à octobre 2024, le Vietnam a attiré 27,3 milliards d'USD d'investissements directs étrangers (IDE), soit une augmentation de 1,9% par rapport à la même période de 2023.

Après avoir souligné les progrès des relations de coopération bilatérales dans divers secteurs, Nguyên Van Hai s'est dit convaincu que les échanges commerciaux bilatéraux continueraient à croître fortement car les deux pays sont membres de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Lors de ces réunions, le diplomate vietnamien a exhorté les dirigeants de Zacatecas à promouvoir la création de mécanismes de coopération et à signer des accords techniques afin de faciliter les exportations et importations de produits potentiels des deux pays.

Pour sa part, le gouverneur de Zacatecas, David Monreal Ávila, a estimé que cette réunion ouvrait la voie au renforcement des relations internationales entre les deux parties et à la création de projets communs favorisant le développement économique et éducatif.

Sur la base des relations d'amitié traditionnelle et à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2025, David Monreal s'est engagé à créer des conditions favorables aux investissements des entreprises vietnamiennes dans sa localité, ainsi qu'aux échanges entre les peuples et à l'envoi des étudiants vietnamiens à Zacatecas.

Par ailleurs, le secrétaire d'Économie de Zacatecas, Rodrigo Castañeda Miranda, a apprécié les réalisations du Vietnam en matière de développement économique, de commerce et d'investissement. Selon lui, Zacatecas se positionne comme un nouveau pôle d'investissement au Mexique et est prêt à accueillir de nouvelles entreprises, grâce à ses avantages compétitifs.

Lors de la réunion avec les dirigeants de l'Université Autonome de Zacatecas, l'ambassadeur Nguyên Van Hai a signé un protocole d'accord de coopération en matière d'éducation et de culture dans le but de promouvoir les liens de collaboration dans ces secteurs.

Depuis de nombreuses années, l'Université Autonome de Zacatecas offre chaque année des dizaines de bourses aux étudiants vietnamiens pour qu'ils puissent y poursuivre leurs études, notamment dans l'économie et le tourisme.

La délégation vietnamienne a également visité des membres de la communauté vietnamienne à Zacatecas et plusieurs installations de production artisanale locale.

