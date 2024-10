Renforcement de la diplomatie parlementaire Vietnam - Malaisie

Photo : VNA/CVN

Rappelant son entretien avec le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, le dirigeant malaisien a souligné que le Vietnam s’était engagé à développer l’industrie Halal, ce qui avait été illustré par une conférence nationale sur ce sujet le 22 octobre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh était présent et a donné des instructions à cette conférence. Le Vietnam a exprimé son profond intérêt pour le soutien de la Malaisie à la formation d’entreprises et localités vietnamiennes aux processus de production et de certification Halal, a-t-il indiqué.

Autre résultat important, les deux parties ont étudié la signature d'un accord de coopération entre l'Assemblée nationale vietnamienne et la Chambre des représentants et le Sénat malaisiens, créant une base permettant aux deux parties de promouvoir et d'approfondir la coopération entre les organes législatifs des deux pays, a-t-il ajouté.

Cette visite réaffirme l'engagement commun des deux pays en faveur de la centralité et de l'unité de l'ASEAN, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

S’agissant des relations entre le Vietnam et la Malaisie, il a estimé qu’elles sont à leur apogée en ce moment, soulignant qu’il avait eu un entretien avec le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, marquant un moment clé dans le renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays.

Des relations de plus en plus consolidées

Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul a rappelé des progrès significatifs dans les relations bilatérales, notamment un commerce bilatéral de près de 10 milliards d'USD au cours des huit premiers mois de 2024.

Le développement des relations bilatérales entre le Vietnam et la Malaisie reflète la base solide de ces relations, qui sont de plus en plus consolidées et fortement encouragées, a-t-il estimé.

Lorsque la Malaisie assume la présidence de l’AIPA-46, elle s’engage à renforcer l’intégration régionale et à promouvoir une diplomatie parlementaire qui profite à tous les États membres de l’ASEAN, a-t-il affirmé.

Pour promouvoir la coopération entre le Vietnam et la Malaisie dans les temps à venir, l’accent sera mis sur le commerce. Il est important de promouvoir les atouts des deux pays, a-t-il estimé, assurant que la Malaisie créerait des conditions favorables à l’accès des entreprises vietnamiennes à son marché et promouvrait la coopération entre les deux pays en assouplissant éventuellement des réglementations ou en réduisant certaines barrières commerciales.

Une autre option consiste à encourager les coentreprises entre les entreprises des deux pays ou à ouvrir davantage d’opportunités à la coopération entre entreprises et investisseurs, a-t-il poursuivi.

Le dirigeant malaisien s’est déclaré convaincu que des relations commerciales étroites pourraient favoriser d'autres secteurs comme la culture, l'éducation...

VNA/CVN