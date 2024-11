Entretien entre le PM vietnamien et le président de la République dominicaine

Les deux dirigeants ont affirmé l'importance de cette première visite de haut niveau depuis l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République dominicaine (7 juillet 2005), la considérant comme un jalon historique et une force motrice importante pour amener les relations bilatérales à une nouvelle étape de développement, plus profonde et plus substantielle.

Photo : VNA/CVN

Ils ont convenu que les deux parties devaient promouvoir les échanges et les contacts à tous les niveaux, la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples, afin de consolider les bases des relations politiques, accroître la compréhension mutuelle et créer une base solide pour élargir et améliorer l'efficacité de la coopération bilatérale.

Ils ont également déclaré qu'il était nécessaire de continuer à améliorer le cadre juridique de la coopération bilatérale, de promouvoir l'efficacité du mécanisme de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères et d'organiser prochainement une deuxième séance de consultation politique.

Approfondir la coopération dans divers domaines

Les deux parties ont convenu de promouvoir et d’approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment l'économie, le commerce et l'investissement, l’agriculture, l’innovation, les énergies renouvelables, la sécurité, le tourisme, la culture, l’environnement, et d’organiser prochainement la première réunion du Comité mixte de coopération économique, commerciale et industrielle.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties négocient prochainement un accord de libre-échange, un accord de protection des investissements, un accord de coopération dans la culture, l’éducation, la formation et un accord d’exemption de visa ordinaire.

Le président Luis Abinader Corona a remercié le ministère vietnamien de l'Agriculture pour avoir soutenu la fourniture de vaccins très efficaces contre la peste porcine à la République dominicaine.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont souligné la nécessité et le potentiel d'élargir la coopération commerciale et d'investissement entre les deux pays. Ils ont également exprimé leur intérêt pour l'élargissement de la coopération, le partage d'informations et d'expériences dans les sciences, les technologies, l'innovation, la transformation numérique, la transition verte, le développement du tourisme durable, la culture, l’éducation, la protection de l'environnement et la réponse au changement climatique.

Les deux parties ont affirmé leur engagement à promouvoir le multilatéralisme, à renforcer la coopération et le soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans les deux régions et dans le monde.

Concernant les questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties ont convenu de soutenir la résolution des désaccords et des différends internationaux par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international, en particulier de la Charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Après leur entretien, les deux dirigeants ont donné une conférence de presse conjointe et ont annoncé la Déclaration commune Vietnam - République dominicaine.

VNA/CVN