Porter les relations Vietnam - Cambodge vers une nouvelle phase de développement

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, à la tête d'une délégation de haut rang du Parti et de l'État vietnamiens, effectuera une visite officielle au Royaume du Cambodge et participera à la XII e Assemblée plénière de la Conférence internationale des Partis politiques asiatiques (ICAPP) ainsi qu'à la 11 e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix (IPTP), du 21 au 24 novembre.

Photo : VNA/CVN

À l'invitation du président du Parti du peuple cambodgien (PPC) Samdech Techo Hun Sen, de la présidente de l'AN cambodgienne Samdech Khuon Sudary et du président du Comité permanent de la Conférence internationale des Partis politiques asiatiques (ICAPP), Chung Eui-yong, le président de l'AN du Vietnam, Trân Thanh Mân, à la tête d'une délégation de haut rang du Parti et de l'État vietnamiens, effectuera une visite officielle au Royaume du Cambodge et participera à la XIIe Assemblée plénière de l'ICAPP ainsi qu'à la 11e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix (IPTP), du 21 au 24 novembre.

À cette occasion, la vice-présidente de la Commission des relations extérieures de l'AN, Lê Thu Hà, a accordé une interview à la presse afin de souligner l'importance de cette visite ainsi que les principaux points à l'ordre du jour, notamment les conférences de l'ICAPP et de l'IPTP.

Selon Lê Thu Hà, il s'agira de la première visite officielle au Cambodge de Trân Thanh Mân en tant que président de l'AN du Vietnam.

Cette visite vise à poursuivre le développement des relations Vietnam - Cambodge dans une nouvelle phase fondée sur l'égalité, les bénéfices mutuels et une coopération efficace, tout en respectant les intérêts réciproques. Elle a pour objectif de définir des orientations et des mesures stratégiques pour renforcer l'efficacité de la coopération économique, stimuler une nouvelle dynamique pour les relations bilatérales et renforcer la connexion entre les deux pays.

Elle contribuera également à consolider la confiance stratégique et approfondir les relations bilatérales, à promouvoir la coopération interparlementaire. Par ailleurs, elle favorisera les échanges et les contacts entre les commissions et les groupes parlementaires d'amitié des deux pays, tout en intensifiant la coordination sur les forums interparlementaires régionales et internationales.

À propos de l'ICAPP 12, l'ICAPP est le plus grand forum international des partis politiques en Asie et également le plus grand forum multipartite au monde. Fondée en septembre 2000 aux Philippines, l’ICAPP a pour objectif de promouvoir les échanges et la coopération entre les partis politiques en Asie et en Océanie, d'approfondir la compréhension mutuelle et la confiance entre les peuples et les nations, et de favoriser la paix et la prospérité grâce à la diplomatie au canal de Parti.

Actuellement, l'ICAPP compte plus de 350 Partis politiques, de 52 pays et d’un territoire, tous éligibles à participer à ses activités. Ces dernières années, l'organisation n’a cessé d’accroître sa position et son influence dans la région, tout en consolidant son rôle de passerelle pour la coopération entre les partis asiatiques et leurs partenaires d’autres régions.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam joue un rôle actif et influent au sein de l'ICAPP, en tant que membre clé. Le Parti communiste du Vietnam est constamment élu membre du Comité permanent de l'ICAPP, témoignant de sa crédibilité et de son influence dans les décisions de l'organisation.

Promotion d'une culture de paix

La XIIe Assemblée plénière de l'ICAPP, qui se tient du 21 au 24 novembre 2024, a pour thème "Rechercher la paix et la réconciliation". Selon le Comité d'organisation, 253 participants, dont des délégués, des observateurs et des organisations politiques, participeront à cette conférence. Parmi eux, 188 représentants internationaux et 44 représentants des partis politiques cambodgiens PPC et FUNCINPEC, représentant 49 partis de 28 pays.

L'Assemblée devrait adopter la Déclaration de paix de Phnom Penh, appelant à rechercher la paix et la réconciliation par la coopération collective et le rôle des partis politiques en Asie et au-delà.

À propos de l’IPTP 11, le Parlement international pour la tolérance et la paix (IPTP) est une initiative du Conseil mondial pour la tolérance et la paix (GCTP). Fondé en 2017 par Ahmed Bin Mohamed Aljarwan, diplomate des Émirats arabes unis et président actuel du GCTP, l'IPTP vise à promouvoir une culture de paix et à lutter contre la discrimination et l'extrémisme violent. Le siège mondial du GCTP est situé à Malte, avec des bureaux régionaux dans les zones MENA, en Europe, en Afrique, en Amérique latine et en Asie-Pacifique.

Le Cambodge préside l’IPTP pour le mandat 2023-2024 et abrite le siège régional du GCTP pour l'Asie-Pacifique.

Les activités principales de la 11e session plénière de l'IPTP comprennent deux débats thématiques sur la promotion de l'architecture de la paix : synergie entre gouvernements, parlements et société civile pour la construction de la paix, la réconciliation et la tolérance et le renforcement du multilatéralisme, de la coopération et des partenariats inclusifs.

Ces sessions visent à fournir des recommandations pour promouvoir la coexistence pacifique, renforcer les partenariats régionaux et mondiaux, et construire une paix durable à travers des efforts conjoints.

À la 11e session plénière de l'IPTP, organisée par le Cambodge, environ 186 participants sont inscrits, comprenant notamment 11 présidents et vice-présidents de parlements, le secrétaire général de l'UIP, le secrétaire général de l'ASEAN, le secrétaire général de l'AIPA et 82 parlementaires. Ces participants représentent 54 parlements membres, parlements invités et partenaires.

La session prévoit d’adopter la Déclaration de Phnom Penh sur le soutien à la Charte de la paix pour l’humanité et la planète dans la quête de la paix, de la tolérance et de la réconciliation, tout en marquant l’anniversaire de la Charte de la paix mondiale.

Photo : VNA/CVN

La participation du président de l'AN vietnamienne Trân Thanh Mân, à la XIIe Assemblée plénière de l'ICAPP vise à renforcer la contribution active du Vietnam au sein de cette organisation. Elle reflète ses efforts pour promouvoir ses relations avec les partis politiques asiatiques, s’impliquer dans les grandes questions régionales et consolider les liens entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti du Peuple Cambodgien (PPC). Cette présence souligne également le respect et la considération du Vietnam envers les dirigeants cambodgiens.

En parallèle, Trân Thanh Mân participera également à la 11e session plénière de l'IPTP en tant qu'invité spécial du pays hôte. Cette participation témoigne du soutien et de la bonne volonté du Vietnam envers le Cambodge, en particulier pendant sa présidence de l’IPTP. Elle contribue à renforcer les relations d’amitié traditionnelles et la coopération globale entre les deux Assemblées nationales et, plus largement, entre les deux nations.

Renforcement de la solidarité internationale

Lors de l'ouverture de l'ICAPP 12, Trân Thanh Mân prononcera un discours mettant en avant le rôle crucial de l'ICAPP dans le renforcement de la solidarité internationale et la résolution des différends et conflits par le dialogue et la coopération multilatérale, dans le respect du droit international et de la Charte des Nations unies, la politique extérieure indépendante et proactive du Vietnam, marquée par la diversification et la multilatéralisation des relations internationales, ainsi que son engagement à être un partenaire de confiance et un membre responsable de la communauté internationale, ainsi que son soutien aux objectifs de l’ICAPP et son engagement à contribuer activement à leur réalisation.

Trân Thanh Mân présentera également des propositions stratégiques pour promouvoir la paix et la réconciliation, en cohérence avec le thème de la conférence.

La délégation vietnamienne participera pleinement aux discussions prévues dans le cadre de l’ICAPP 12 et aura des rencontres bilatérales avec les dirigeants des partis politiques et des parlements des pays participants, renforçant ainsi les relations internationales du Vietnam dans divers cadres multilatéraux et bilatéraux.

VNA/CVN