Une délégation de haut rang du ministère de la Défense du Vietnam, conduite par le général Phan Van Giang, ministre de la Défense, a assisté à l’événement.

Prenant la parole, Phan Van Giang s'est dit convaincu que le ministère lao de la Défense assumera avec succès son rôle de président de l'ADMM et l'ADMM+, en continuant à renforcer la solidarité et la force collective de l'ASEAN pour répondre de manière flexible et proactive aux défis sécuritaires auxquels la région est confrontée. Il a affirmé que le Vietnam soutenait le Laos au plus haut niveau pour assumer la responsabilité de la présidence de l'ASEAN 2024.

Les ministres aséaniens ont écouté les rapports sur les résultats de la réunion des hauts officiels de la défense de l'ASEAN (ADSOM) et a adopté le document sur les procédures d'observateur des groupes d'experts d’ADMM élargie (ADMM+) élaboré par le Laos, les Philippines et Singapour ; le document stratégique "ADMM et ADMM+ prêts pour l'avenir" élaboré par Brunei et Singapour ; la révision du programme d’observateurs (2021-2023) ; la demande de participation au programme d'observateurs (2024-2027) ; la 2e exercice maritime ASEAN-États-Unis en 2025 ; ont convenu de l'ordre du jour de la 11e ADMM+ prévu le 21 novembre.

En particulier, les ministres ont adopté la Déclaration commune de Vientiane de l'ADMM : Ensemble pour la paix, la sécurité et l'autonomie.

