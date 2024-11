Le président Luong Cuong reçoit le président de l'AN arménienne

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le président Luong Cuong s’est déclaré convaincu que cette visite marquerait un jalon important, contribuant à promouvoir les relations entre les deux organes législatifs et celles entre les deux pays dans la nouvelle période.

Le président de l'Assemblée nationale d'Arménie, Alen Simonyan, a affirmé que son pays considérait toujours le Vietnam comme un partenaire important dans la région et que cette visite était une opportunité de poursuivre les discussions avec le Vietnam pour trouver des mesures visant à approfondir la coopération dans de nombreux domaines.

Coopération dans divers domaines

Alen Simonyan a également affirmé que le Vietnam et l'Arménie se soutenaient toujours dans les forums internationaux. Il a espéré que les deux pays établiraient de nouveaux mécanismes de coopération, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et de l’investissement, sur la base de leur statut de membre de plusieurs organisations commerciales internationales.

Photo : VNA/CVN

Exprimant sa satisfaction du bon développement des relations entre les deux pays dans tous les domaines et dans les forums multilatéraux, le président Luong Cuong a affirmé que le Vietnam appréciait toujours l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec l'Arménie.

À ce jour, des milliers d'étudiants vietnamiens ont fait des études dans des universités et instituts universitaires arméniens, dont beaucoup sont devenus de hauts dirigeants et des experts de premier plan au Vietnam dans de nombreux domaines. Il s'agit d'un atout extrêmement précieux, permettant aux deux pays de promouvoir une coopération multiforme et substantielle, à la mesure de la bonne amitié traditionnelle, ainsi que du grand potentiel et des désirs des peuples des deux pays, a-t-il ajouté.

Luong Cuong a exprimé l'espoir que les organes législatifs des deux pays continueraient à se coordonner pour créer des couloirs juridiques et faciliter les efforts visant à promouvoir la coopération entre les deux pays, dans l’intérêt commun des deux pays, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Afin de rendre la coopération entre les deux pays plus substantielle et plus efficace, le dirigeant vietnamien a proposé que les deux pays intensifient les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux, renforcent la coopération économique, les échanges entre les deux peuples, les liens touristiques… Il a également souligné l’importance de la coordination et du soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux.

VNA/CVN