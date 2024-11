Sommet du G20

Le Vietnam promeut ses relations avec plusieurs pays et organisations

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre les dirigeants du monde au Sommet du G20

>> Le PM Pham Minh Chinh présente trois propositions pour le développement durable

>> Le G20 lance une alliance mondiale pour réduire la faim et la pauvreté

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec son homologue espagnol, Pedro Sanchez, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé d’augmenter les échanges de délégations à tous les niveaux, de signer rapidement un programme d'action commun entre les deux gouvernements pour la nouvelle période. Il a également demandé à l’Espagne de promouvoir la coopération avec le Vietnam dans les domaines des infrastructures de transport, des énergies renouvelables, des sciences, des technologies et de l'agriculture.

Exprimant son plein accord avec les propositions de son homologue vietnamien, le Premier ministre espagnol a suggéré que les deux parties coopèrent dans le domaine des infrastructures, ainsi que dans l’organisation des activités saluant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2027.

Lors de leur rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président des Émirats arabes unis (EAU), Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, ont discuté de nombreuses mesures visant à renforcer la coopération bilatérale, des préparatifs de la prochaine visite au Vietnam du président des EAU.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam était prêt à devenir un fournisseur stratégique de produits Halal, contribuant ainsi à assurer la sécurité alimentaire des EAU.

Le président des EAU a déclaré que son pays soutiendrait activement le Vietnam et partagerait avec lui ses expériences dans la construction d'un centre financier international, en renforçant les liens entre les centres d'innovation des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans les domaines de la connectivité maritime, du tourisme, de l'aviation, du travail et de nombreux autres domaines potentiels.

Lors de sa rencontre avec le président paraguayen, Santiago Pena, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de renforcer les échanges politiques et diplomatiques, d’élargir la coopération économique, commerciale et d’investissement, ainsi que les échanges entre les peuples, de promouvoir les négociations d’accords de coopération entre les deux pays.

Il a en outre proposé au Paraguay de continuer à soutenir l'achèvement du processus d'évaluation interne du Marché commun du Sud (MERCOSUR) en vue de signer rapidement l'accord de libre-échange Vietnam-MERCOSUR.

En accord avec les propositions du Premier ministre Pham Minh Chinh, le président du Paraguay a affirmé que son pays tenait toujours en haute estime les relations avec le Vietnam et était prêt à servir de pont pour promouvoir les relations entre le Vietnam et le MERCOSUR.

Lors de leur rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue singapourien, Laurence Wong, ont discuté des moyens de renforcer les relations dans les temps à venir, notamment la promotion des échanges de délégations et des contacts à tous les niveaux, la construction de parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP) plus verts et plus numérisés. Ils ont également discuté d'un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Photo : VNA/CVN

Lors de leur rencontre, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et son homologue Pham Minh Chinh ont convenu de continuer à renforcer les relations bilatérales, notamment en échangeant des délégations à tous les niveaux, en développant la coopération en matière d'économie, de commerce, d'investissement, d'aide publique au développement (APD), ainsi que dans la formation de forces de maintien de la paix. Ils ont également convenu de tirer parti plus efficacement des atouts de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) dont les deux pays sont membres.

Lors de leur rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Cardinal secrétaire d’État du Saint-Siège, Pietro Parolin, se sont déclarés satisfaits des avancées des relations entre les deux parties.

Le chef du gouvernement a exprimé son respect pour les bons sentiments du pape François et du Cardinal secrétaire d’État du Saint-Siège, Pietro Parolin, pour le Vietnam. Il a invité le Cardinal secrétaire d’État du Saint-Siège, Pietro Parolin, à effectuer prochainement une visite au Vietnam. L’invitation a été acceptée.

En rencontrant le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance au développement de la coopération avec l'OMS pour garantir la santé publique.

Le directeur général de l'OMS a déclaré espérer, de son côté, que le Vietnam soutiendrait activement l'adoption rapide par la communauté internationale d'un accord mondial sur la prévention et le contrôle des maladies dans l’avenir. Il a également proposé de renforcer la coopération avec le Vietnam pour développer un écosystème pour la biotechnologie et la santé.

VNA/CVN