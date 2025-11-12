Le chef du Parti appelle à promouvoir la grande union nationale pour l’essor du pays

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a écrit mercredi 12 novembre à l’occasion de la 95e Journée traditionnelle du Front de la Patrie du Vietnam, un article intitulé «Promouvoir la force de la grande union nationale pour le développement du pays».

L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) tient à présenter ce texte en intégralité.

Il y a 95 ans, sous la direction du Parti, la Ligue anti-impérialiste a été fondée le 18 novembre 1930, devenant ainsi la première formation du Front national uni du Vietnam. Tout au long de la lutte pour la libération nationale et du processus de construction nationale, sous différentes appellations et formes, le Front uni national a toujours rempli sa mission de rassembler et d’unir toutes les couches du peuple vietnamien. À chaque étape de l’histoire, son principe fondamental est resté inchangé : unir la nation tout entière autour des objectifs communs d’indépendance nationale, de prospérité et de bonheur du peuple.

Le président Hô Chi Minh, héritier des plus belles traditions d’unité nationale et humaine, a initié et cultivé le bloc de la grande union nationale lors de l’établissement de l’administration populaire. Son idéologie a été transmise et perpétuée par notre Parti à travers l’histoire. Le Parti a toujours considéré la grande union nationale comme une politique stratégique, une tradition précieuse, une source de force pour la nation et la révolution, et un facteur décisif dans chaque victoire de la construction, de la défense et du développement national. « Union, union, grande union – Succès, succès, grand succès » est devenu une vérité et un mode de vie pour nous tous.

Tout au long des longues et ardues guerres de résistance, c’est la force de l’unité nationale qui a ouvert la voie aux grandes victoires. De la Révolution d’Août 1945 à la victoire de Diên Biên Phu en 1954, de la Victoire du Printemps de 1975 au processus national de «Dôi Moi» (Renouveau), chaque tournant historique a porté l’empreinte de l’unanimité populaire et des efforts concertés sous la direction du Parti. En promouvant l’esprit de «grande union nationale», des millions de Vietnamiens de toutes classes sociales, religions et ethnies se sont ralliés sous la bannière du Parti, combattant et se sacrifiant pour l’indépendance, la liberté et la réunification de la nation.

Aujourd’hui, la grande leçon de l’union nationale demeure plus que jamais d’actualité. En observant le monde, nous apprécions d’autant mieux la valeur d’une nation unie – une nation qui « ne fait qu’un, du sommet à la base », où « généraux et soldats sont comme père et fils, partageant un vin doux comme on partage l’eau d’une rivière », et où «Aimez-vous, Calebasse et Citrouille ! D’espèces, vous vous différez, mais vous partagez la même pergola» – vivant en harmonie et en paix au Pays du Dragon et de la Fée, tandis que de nombreux pays sont aux prises avec des divisions sociales, des conflits ethniques et religieux, et une instabilité politique prolongée. Dans de nombreuses régions du monde, les guerres, la violence et les luttes intestines ont plongé des populations dans le déplacement et la misère. Le paysage géopolitique mondial devrait rester instable et imprévisible. Dans ce contexte, le Vietnam se distingue comme un exemple à suivre, grâce à un environnement socio-politique stable, où le peuple est uni et rassembleur, œuvrant à la construction et au développement du pays.

Un exemple récent et frappant de cet esprit d’unité et de démocratie au sein de notre société est la consultation publique menée pour élaborer les documents du 14e Congrès national du Parti. Pour la première fois, une consultation publique d’envergure a été organisée sur les documents du Congrès national du Parti, grâce aux technologies numériques qui ont permis à tous les citoyens vietnamiens, au pays comme à l’étranger, d’y participer facilement. Via l’application VNeID sur smartphones et les portails en ligne, des millions de citoyens ont transmis leurs commentaires au Parti. À ce jour, près de trois millions de contributions ont été reçues par différents canaux, dont plus de deux millions via la plateforme VNeID. Il s’agit du plus grand nombre de contributions publiques jamais recueillies pour un Congrès national du Parti, témoignant de l’esprit démocratique, du consensus et du sens des responsabilités politiques du peuple face aux décisions majeures de la nation. La voix du peuple, ancrée dans les réalités de la vie, sera une contribution précieuse qui aidera le Parti à affiner ses politiques et à refléter la volonté et les aspirations du peuple dans les documents du prochain 14e Congrès national du Parti.

Un autre exemple frappant est la vague de catastrophes naturelles qui a touché de nombreuses provinces et villes du pays depuis début 2025, notamment dans le Nord, le Centre et les Hauts Plateaux du centre, où des tempêtes et des inondations successives ont causé d’importantes pertes humaines et matérielles. En réponse, sous la direction du Parti et de l’État, des forces telles que l’armée, la police, le personnel soignant et les milices se sont rapidement mobilisées pour secourir et évacuer les populations sinistrées et soutenir les efforts de reconstruction. Parallèlement, la population, à travers tout le pays, s’est unie dans un élan de solidarité, perpétuant les traditions d’entraide et de compassion, de solidarité et d’amour du prochain. Des agences, organisations et entreprises aux groupes caritatifs spontanés et aux équipes de jeunes bénévoles, des ressources ont été mobilisées et des dons collectés pour aider les compatriotes touchés par les inondations à surmonter ces épreuves.

Non seulement unis au sein du pays, les Vietnamiens, qu’ils vivent au pays ou à l’étranger, sont également de plus en plus liés. Nos compatriotes vietnamiens de l’étranger, répartis dans de nombreux pays, se tournent constamment vers la patrie et contribuent de diverses manières, tant intellectuelles que financières. Les campagnes de dons «Pour la mer et les îles du Vietnam», les programmes incitant les hommes d’affaires vietnamiens de l’étranger à investir au Vietnam, ou encore les cours de vietnamien gratuits organisés par la communauté vietnamienne à l’étranger : tous ces gestes témoignent d’un profond attachement à leurs racines, de l’esprit d’unité qui anime les descendants du Dragon et de la Fée, où qu’ils soient. Force est de constater que jamais auparavant notre formidable union nationale, qui rassemble nos compatriotes au pays et plus de 5 millions de Vietnamiens à l’étranger, n’a été aussi solidement ancrée qu’aujourd’hui. C’est une source inestimable de force intérieure, un atout précieux pour le pays afin de surmonter tous les défis et de progresser sur la voie de l’innovation et de l’intégration.

Dans les temps à venir, afin de consolider la grande unité nationale, nous devons avant tout renforcer l’unité au sein du Parti et l’union nationale. Plus que jamais, il est impératif de consolider et de promouvoir la force de cette unité, facteur clé pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère de développement. Cela exige de chaque cadre et membre du Parti qu’il montre l’exemple, qu’il joigne le geste à la parole, qu’il place les intérêts de la nation et du peuple au-dessus de tout, et qu’il combatte et déjoue résolument tous les complots, méthodes et manœuvres des forces hostiles visant à diviser notre bloc uni.

Dans le même temps, nous devons constamment améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles et protéger les droits légitimes du peuple. C’est à la fois l’objectif et le moteur de la consolidation du bloc de grande union nationale. Le Parti place le peuple au centre et son bonheur et sa prospérité constituent le but à atteindre. Une attention particulière doit être portée aux personnes vulnérables et à celles vivant dans des zones défavorisées, telles que les minorités ethniques, les populations des régions reculées, des zones frontalières, des îles, des anciennes bases révolutionnaires et des zones fréquemment touchées par des catastrophes naturelles. Il est également nécessaire de poursuivre et de mettre en œuvre efficacement des programmes durables de réduction de la pauvreté et des politiques de protection sociale afin que personne ne soit laissé pour compte. Lorsque le peuple est prospère, le pays est fort, démocratique, juste et civilisé, et lorsque chacun bénéficie des fruits d’un développement équitable, le bloc de grande union nationale sera plus fort et aucune force ne pourra semer la division.

De plus, il est nécessaire de moderniser en profondeur le contenu et les méthodes de fonctionnement du Front de la Patrie et de ses organisations, en privilégiant le travail de terrain et en plaçant le peuple au cœur de son action. Le Front doit mieux remplir son rôle fondamental de rassemblement et d’union des différentes classes sociales et des personnalités marquantes, en vue d’un Vietnam fort et prospère. Il doit devenir un forum ouvert à tous, sans distinction d’origine ethnique, de religion ou de nationalité, où chacun peut se rencontrer, échanger et exprimer ses opinions et aspirations de manière démocratique et transparente. Parallèlement, il convient de valoriser le rôle des intellectuels, des experts, des personnalités influentes et de la diaspora vietnamienne pour contribuer à la construction du pays.

Par ailleurs, la grande union ne doit pas se limiter aux frontières nationales, mais s’étendre à l’international. Ainsi, le Vietnam pourra obtenir le soutien de ses amis internationaux, créant un environnement propice à la construction et à la sauvegarde de la patrie, tout en renforçant la solidarité entre le peuple vietnamien et les peuples d’autres pays, notamment avec les forces pacifiques et progressistes du monde. Un Vietnam stable, harmonieux et bienveillant contribuera assurément de manière significative à la paix, à la coopération et au développement commun de l’humanité.

Les 95 années d’histoire consacrées à la construction et à la promotion de la force de la grande union nationale constituent un parcours glorieux, riche d’enseignements. Grâce à l’unité, notre peuple a accompli ce qui semblait autrefois impossible : remporter les grandes guerres de libération nationale, préserver fermement l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale, et s’élever au-dessus de la pauvreté et du sous-développement.

Aujourd’hui, face à des opportunités et des défis inextricablement liés, nous devons consolider le bloc de la grande union nationale comme nous le ferions pour notre bien le plus précieux. Chaque Vietnamien, sans distinction de région, d’ethnie, de religion ou de profession, partage la même détermination : s’unir pour un avenir prospère pour le pays. C’est là la source de la volonté, de la conviction et de la force nécessaires pour réaliser l’objectif de de bâtir un Vietnam fort et prospère, de rendre le peuple heureux. Notre Vietnam – nation héroïque, unie, travailleuse et créative – accomplira assurément de nouveaux miracles de développement et occupera la place qui lui revient, aux côtés de ses amis des cinq continents.

