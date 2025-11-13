Le PM assiste à la Fête de la grande union nationale dans la province de Gia Lai

À l'occasion du 95ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle du Front de la Patrie du Vietnam (18 novembre 1930 - 2025), le Premier ministre Pham Minh Chinh a pris part, le 13 novembre, à la Fête de la grande union nationale organisée dans le hameau de Thang Kiên, commune de Dê Gi, province de Gia Lai (Centre).

Photos : VNA/CVN

Le hameau de Thang Kiên, situé dans une zone côtière de la commune de Dê Gi, compte 540 foyers pour environ 2.500 habitants. Le revenu annuel moyen par habitant y dépasse 66 millions de dôngs, tandis que le taux de pauvreté n'est plus que de 0,26%. Près de 99,4% des ménages ont obtenu le titre de Famille culturelle. Le travail d'édification de nouvelle ruralité a été renforcé, contribuant à un cadre de vie propre, vert et durable. La vie culturelle et sociale s'y est nettement améliorée, et les valeurs culturelles traditionnelles des ethnies locales sont préservées et mises en valeur.

Lors de la Fête, les habitants ont rappelé l'histoire glorieuse du Front de la Patrie et son rôle essentiel dans la cause révolutionnaire actuelle. Ils ont également dressé le bilan des mouvements d'émulation patriotique et de la mise en œuvre du programme de construction de la vie culturelle au niveau local, notamment les efforts de redressement après le passage du typhon Kalmaegi.

Le chef du gouvernement a adressé ses salutations cordiales aux habitants du hameau. Soulignant les difficultés auxquelles le pays doit encore faire face dans la poursuite des deux objectifs du centenaire, il s'est dit confiant que le Vietnam saura les surmonter grâce à la direction clairvoyante du Parti, à la gestion efficace des autorités, à la participation de l'ensemble du système politique et à la force de la grande union nationale.

Le Premier ministre a salué les résultats obtenus par la province de Gia Lai, la commune de Dê Gi et le hameau de Thang Kiên, notamment dans la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, ainsi que dans le développement socio-économique local.

Il a appelé les autorités et la population à poursuivre la mise en œuvre des résolutions du XIIIᵉ Congrès national du Parti et des congrès locaux du Parti, à promouvoir l'esprit de solidarité nationale, à surmonter les conséquences du typhon N°13, à rétablir les activités économiques et à réparer les infrastructures endommagées.

Mettant l'accent sur le rôle du Front de la Patrie du Vietnam, le chef du gouvernement a encouragé l'intensification des mouvements d'émulation patriotique, la valorisation des modèles exemplaires et la mobilisation efficace des ressources communautaires afin de renforcer la solidarité, l'entraide et le soutien aux personnes démunies.

Il a également exhorté à la vigilance face aux tentatives de division des forces hostiles, et à la consolidation de la sécurité et de l'ordre social.

Le Premier ministre a enfin appelé chaque famille à améliorer ses conditions de vie, à préserver le bonheur familial, à éduquer les enfants dans le respect de la loi et des valeurs morales, et à devenir des citoyens utiles à la société.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le Premier ministre, accompagné de représentants des ministères de la Défense, de la Police et d'entreprises nationales, a remis des cadeaux à des familles bénéficiaires de politiques sociales et à des ménages sinistrés, contribuant au redressement post-catastrophe dans la commune de Dê Gi.

Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, le Petrovietnam, le Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée (Viettel) ainsi que la Banque commerciale par actions de la prospérité du Vietnam (VPBank) ont également offert une aide financière destinée à soutenir la reconstruction locale après les récentes catastrophes naturelles.

VNA/CVN