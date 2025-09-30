Congrès de l'organisation provinciale du Parti de Bac Ninh pour 2025-2030

L’organisation provinciale du Parti de Bac Ninh a solennellement inauguré ce mardi 30 septembre son premier Congrès pour le mandat 2025-2030, qui a rassemblé 449 délégués, représentant les plus de 156.000 membres du Parti dans la localité.

Le rapport politique présenté au Congrès fixe comme ambition pour 2025-2030 de bâtir une organisation du Parti et un système politique unis, intègres, solides et performants ; de promouvoir un développement socio-économique rapide, global et durable, tout en assurant la défense et la sécurité ; d’améliorer sans cesse le niveau de vie matériel et spirituel de la population ; de faire de Bac Ninh une ville relevant du ressort central avant 2030, puis d’ici 2045 une ville verte, civilisée et imprégnée de l’identité culturelle de Kinh Bac.

Photo: VNA/CVN

Parmi les 26 indicateurs fixés figurent notamment un taux de croissance annuel du PIB local de 11 à 12% en moyenne entre 2026 et 2030, ou l’objectif de ne plus compter de ménages pauvres dans toute la province d’ici 2027.

Lors du Congrès, des décisions du Politburo ont été annoncées selon lesquelles le général de corps d’armée Nguyên Hông Thai, membre du Comité central du Parti, membre de la Commission militaire centrale, vice-ministre de la Défense, est libéré de ses postes de membre de la Commission militaire centrale pour 2020-2025 et de vice-ministre de la Défense et d’autres postes concernés, et est nommé secrétaire du Comité du Parti de la province de Bac Ninh, mandat 2025-2030.

Le Comité provincial du Parti pour le mandat 2025-2030 compte 71 membres. Les secrétaires adjoints du Comité du Parti provincial sont : Nguyên Thi Huong, Nguyên Viêt Oanh et Vuong Quôc Tuân.

VNA/CVN