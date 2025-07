Cân Tho appelée à jouer un rôle de moteur régional dans tous les domaines

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation de députés de l’Assemblée nationale de la ville de Cân Tho ont rencontré, dimanche 13 juillet les électeurs locaux, notamment des enseignants, des chercheurs, des fonctionnaires et du personnel des universités, des collèges et des institutions scientifiques de la ville.

>> La nouvelle ville de Cân Tho se positionne en moteur économique régional

>> Le président de l'AN examine le modèle d’administration locale à deux niveaux à Cân Tho

>> Le Premier ministre inspecte le modèle d’administration à deux niveaux à Cân Tho

Photos : VNA/CVN

Il s’agissait de la troisième rencontre de la délégation des députés de la ville avec les électeurs après la 9e session de l'Assemblée nationale (XVe législature), et notamment de la première session thématique consacrée aux sciences et aux technologies.

La rencontre, la première du genre du Premier ministre à Cân Tho depuis la fusion administrative de l’ancienne ville de Cân Tho avec les provinces de Hâu Giang et de Soc Trang, a rassemblé plus de 1.000 participants, dont des universitaires, des étudiants de troisième cycle, des fonctionnaires et des professionnels des technologies.

Les délégués ont informé leurs électeurs des résultats de la 9e session de l'Assemblée nationale, qui s’est conclue après 35 jours de discussions approfondies. Cette session a vu l’adoption de 34 lois, 14 résolutions et l’examen de six projets de loi. Fait important, l’Assemblée nationale a adopté une résolution modifiant plusieurs articles de la Constitution de 2013.

L’Assemblée nationale a également approuvé la réduction de la législature actuelle et de la durée du mandat des conseils locaux (2021-2026) et a entériné la tenue des élections générales pour la prochaine législature le dimanche 15 mars 2026.

Financement, commercialisation, compétences numériques, talents

La délégation des députés de l’Assemblée nationale de Cân Tho compte actuellement 21 membres, dont le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

La délégation a rendu compte de la mise en œuvre locale des politiques nationales liées à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique, notamment de la mise en œuvre de la résolution N°57 du Politburo du 22 décembre 2024.

Les électeurs ont soulevé diverses préoccupations, notamment celles liées au financement scientifique, à la commercialisation de la recherche, au développement des compétences numériques et à la nécessité de retenir les talents au sein de l’écosystème scientifique et technologique national.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et de hauts responsables ont répondu à ces préoccupations en présentant des mesures visant à supprimer les obstacles financiers, à réformer les mécanismes de financement de la recherche et à stimuler la participation des secteurs privé et social à l’innovation.

Le chef du gouvernement a souligné l’importance d’augmenter les dépenses consacrées à la science et à la technologie, de 3% du budget de l’État cette année à 5% l’année prochaine, ainsi que de mettre en place des incitations fiscales, des crédits préférentiels, des facilités de visa et des politiques de logement pour les experts vietnamiens d’outre-mer.

Il a souligné que la priorité sera donnée au développement de ressources humaines de haute qualité pour les secteurs émergents tels que les semi-conducteurs et l’IA, à la protection de la propriété intellectuelle et à la création de conditions favorables à la collaboration entre les "quatre piliers" de la recherche scientifique : le gouvernement, le monde universitaire, les entreprises et le public.

Le Premier ministre a souligné les récentes réalisations nationales, notamment la stabilité politique durable, la sécurité sociale et la croissance économique. Le PIB du Vietnam devrait dépasser celui de l’ASEAN et figurer parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde.

Les efforts du gouvernement pour éliminer les logements précaires, en particulier pour les ménages bénéficiaires des politiques sociales, devraient également atteindre leurs objectifs plus tôt que prévu. Il a également souligné le bon fonctionnement du nouveau modèle de gouvernement local à deux niveaux.

Photo : VNA/CVN

Saluant la contribution croissante de Cân Tho au développement national, le chef du gouvernement a appelé la ville à jouer un rôle de moteur dans tous les domaines clés, notamment la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Il a exhorté la ville à relancer le projet d’hôpital d’oncologie de Cân Tho, actuellement au point mort, à accélérer le programme de riziculture de haute qualité et à faibles émissions d’un million d’hectares pour le Delta du Mékong, et à soutenir des initiatives d’éducation numérique telles que "L’alphabétisation numérique pour tous".

Il a encouragé l’Université de Cân Tho à former des équipes de soutien à la transformation numérique pour accompagner les communautés locales et prendre l’initiative en matière de développement du capital humain pour l’industrie des semi-conducteurs et l’économie numérique.

VNA/CVN