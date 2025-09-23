Le secrétaire général du Parti rencontre des électeurs de Hanoï

Dans l’après-midi du 23 septembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné de la délégation des députés de Hanoï à l’Assemblée nationale (circonscription N°1), a rencontré des électeurs de 11 quartiers de la capitale, afin de présenter le programme prévu de la 10ᵉ session de la XVᵉ législature et d’écouter leurs opinions et propositions.

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre les électeurs de la ville de Cân Tho

>> Le chef du Parti exhorte les jeunes députés à promouvoir l'innovation et la réforme

>> Le SG du Parti Tô Lâm appelle à une réforme législative cohérente et harmonisée

>> Le leader du Parti exhorte le FPV à œuvrer pour un Vietnam prospère et heureux

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le secrétaire général a salué les contributions responsables et constructives des électeurs, avant de les informer des préparatifs du XIVᵉ Congrès national du Parti. Selon lui, dans l’ensemble, le pays progresse fermement dans tous les domaines, avec un système politique globalement rationalisé et un modèle d’administration locale à deux niveaux désormais stable et de plus en plus efficace.

Le leader du PCV a mis en exergue plusieurs questions d’intérêt, notamment l’amélioration de l’efficacité du modèle d’administration locale à deux niveaux, ainsi que la poursuite de la réforme salariale liée au contrôle de l’inflation... Il a également rappelé la Résolution N°72 sur le renforcement de la protection et des soins de santé de la population, indiquant que de nombreuses orientations et politiques de percée seraient mises en œuvre, avec une attention particulière accordée à la prévention des maladies, au renforcement du système de santé de base et à l’adoption de mesures visant à réduire le fardeau financier des patients.

Photos : VNA/CVN

Il a affirmé que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique constituent un pilier important pour un développement rapide et durable à la nouvelle ère, appelant les électeurs à y participer activement et à protéger leurs données personnelles.

Il a en outre souligné la Résolution N°71 sur l’éducation et la formation, considérée comme une politique majeure, et a demandé à Hanoï de bien préparer le XVIIIᵉ Congrès de l’organisation municipale du Parti, afin de donner un nouvel élan au développement d’une capitale prospère, moderne et civilisée.

VNA/CVN