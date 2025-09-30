L’armée appelée à jouer un rôle de noyau dans la défense et le développement du pays

L’Armée populaire du Vietnam est non seulement une force de noyau dans la défense nationale, mais aussi un acteur majeur dans la construction d’une nation pacifique, prospère et civilisée, a déclaré le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors du XII e Congrès du Comité du Parti pour l’armée.

>> Le chef du Parti au XIe Congrès d’émulation de l’armée

>> Nouvel élan pour une armée révolutionnaire, régulière et moderne

>> Ouverture du XIIᵉ Congrès de l’organisation du Parti de l’Armée

S’adressant aux délégués lors du congrès à Hanoï, mardi 30 septembre, le chef du Parti a affirmé que l’armée doit jouer un rôle de noyau dans la sauvegarde de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays, tout en jouant un rôle essentiel dans le développement du pays dans la nouvelle ère.

Photo: VNA/CVN

Pour y parvenir, l’armée doit continuer à bâtir une force révolutionnaire, régulière, bien exercée et moderne, pleinement puissante et résolument loyale au Parti, à l’État et au peuple, et fidèle à l’objectif d’indépendance nationale associé au socialisme, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général Tô Lâm a particulièrement insisté sur la nécessité de bâtir une défense nationale populaire forte et moderne, intégrée à la sécurité du peuple, plaçant le peuple au centre et comme moteur de l’effort de défense nationale.

La construction d’une armée politiquement forte est un principe fondamental et immuable pour garantir que l’armée demeure une force politique et de combat loyale et digne de confiance pour le Parti, l’État et le peuple, a-t-il souligné.

L’une des principales exigences que posent le chef du Parti était d’accélérer le développement d’une industrie de défense autonome, moderne et à double usage. Il a également suggéré de promouvoir l’innovation, de faire progresser la science et la technologie, et d’accélérer la transformation numérique.

Le secrétaire général Tô Lâm a demandé à l’armée de poursuivre l’approfondissement de l’intégration internationale et de la diplomatie de défense, en développant la coopération bilatérale et multilatérale afin de contribuer au maintien d’un environnement pacifique et stable, dès le début et à distance.

Il a salué les réalisations exceptionnelles de la Commission militaire centrale au cours du dernier mandat. La Commission militaire centrale et les forces armées ont rempli efficacement leur rôle de conseil stratégique auprès du Parti et de l’État sur les questions militaires et de défense, ont réagi avec souplesse et promptitude aux situations d’urgence et ont maintenu avec fermeté une la posture de défense nationale robuste et citoyenne.

L’armée a également été en première ligne dans la prévention et le contrôle des catastrophes, la réponse aux pandémies et les opérations de recherche et de sauvetage, surmontant courageusement les difficultés et les sacrifices pour protéger la vie et les biens de la population.

Photo : VNA/CVN

Le XIIe Congrès du Comité du Parti pour l’armée a rassemblé 448 délégués officiels des 56 organisations du Parti affiliées à la Commission militaire centrale, représentant plus de 270.000 membres du Parti dans l’ensemble de l’armée.

Le congrès a également vu la présence de l’ancien secrétaire général du Parti, Nông Duc Manh, qui est également ancien secrétaire de la Commission militaire centrale ; du membre du Politburo et Premier ministre Pham Minh Chinh, membre du comité permanent de la Commission militaire centrale; de l’ancien membre du Politburo et ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung, ancien membre du comité permanent de la Commission militaire centrale; du membre du Politburo et président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ; et de l’ancien membre du Politburo et ancien président de l’Assemblée nationale Nguyên Sinh Hùng.

En matière d’édification, du Parti, le Comité du Parti pour l’armée a été reconnue comme l’une des organisations exemplaires et modèles du Parti au sein de l’ensemble du système du Parti. L’armée a réussi à bâtir une force politique, idéologique, éthique, organisationnelle et humainement forte, renforçant ainsi la confiance du public dans les forces armées révolutionnaires.

Tourné vers l’avenir, le secrétaire général Tô Lâm a défini les principales missions de l’armée pour le prochain mandat. Il s’agit notamment de bien posséder et de mettre en œuvre efficacement les orientations et les politiques du Parti et de l’État en matière d’affaires militaires et de défense ; de promouvoir la devise "s’appuyer sur le peuple, le considérer comme la racine et le centre" de la défense nationale ; et de renforcer encore les liens étroits entre l’armée et le peuple.

Face à la complexité croissante des évolutions mondiales et régionales, le chef du Parti a exhorté l’armée à suivre et évaluer la situation de manière proactive, à fournir des conseils stratégiques opportuns et à recommander des réponses efficaces pour préserver les intérêts nationaux et maintenir la paix et la stabilité pour le développement.

Le XIIe Congrès du Comité du Parti pour l’armée vise à examiner les résultats obtenus au cours du mandat 2020-2025 et à définir les orientations, les objectifs et les tâches clés pour le mandat 2025-2030. Il se tiendra jusqu’au 2 octobre.

VNA/CVN