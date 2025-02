Bùi Thanh Son reçoit l’ambassadrice d’Allemagne, Helga Margarete

Il s’est réjoui de constater que le partenariat stratégique Vietnam - Allemagne se trouve dans une phase de développement positive, avec de nombreuses opportunités d’élargir et d’élever la coopération, d’autant plus que les deux pays célèbrent cette année le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Pour commémorer cet événement marquant, Bùi Thanh Son a proposé que les deux parties coordonnent leurs efforts pour promouvoir les échanges de délégations de haut niveau et organiser des événements de célébration dans les deux pays. Il a également souligné l’importance de renforcer la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation, de l’enseignement supérieur et de la formation d’une main-d’œuvre de haute qualité.

À cette occasion, il a félicité l’Allemagne pour la tenue réussie de ses élections parlementaires fédérales et a exprimé son espoir qu’un nouveau gouvernement allemand soit bientôt formé pour continuer à mettre en œuvre efficacement les plans de coopération en cours.

Helga Margarete a exprimé son honneur d’assumer cette mission au Vietnam, réaffirmant que le Vietnam est un partenaire clé de l’Allemagne dans la région. Elle s’est engagée à faire tout son possible pour renforcer les relations bilatérales et s’est engagée à travailler en étroite collaboration avec les ministères, les agences et les localités vietnamiens pour promouvoir la coopération dans divers domaines, notamment le commerce et l’investissement, l’éducation, la formation de la main-d’œuvre qualifiée, l’adaptation au changement climatique et la science et la technologie.

La diplomate allemande a également présenté les projets de son ambassade pour une série d’événements au Vietnam pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

Bùi Thanh Son a affirmé que le ministère vietnamien des Affaires étrangères soutiendrait activement l’ambassadrice pour qu’elle puisse s’acquitter avec succès de ses fonctions, contribuant ainsi au développement global des relations entre le Vietnam et l’Allemagne.

VNA/CVN